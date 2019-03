Un nouveau panorama politique? (1)

Notre sondage Léger d’aujourd’hui montre un affaissement inédit de nos deux partis traditionnels : PLQ et PQ.

Il y a une raison conjoncturelle : ils n’ont pas de chefs permanents et titubent depuis le K.O. du 1er octobre dernier.

Il y a une raison plus fondamentale et spécifiquement québécoise : tant que la question nationale était centrale, fédéralistes et souverainistes se regroupaient derrière les partis incarnant les deux pôles opposés.

Photo Agence QMI, Simon Clark Comme cet horizon semble bouché, les électeurs se sentent plus libres d’appuyer des partis qui ont d’autres priorités.

Recul partout

Les autres raisons du déclin de nos partis traditionnels sont les mêmes qu’ailleurs en Occident. Le Québec n’est pas une planète isolée.

Partout, les partis abonnés au pouvoir ont été usés par celui-ci et ont déçu.

N’avoir jamais gouverné est devenu un atout, et non un handicap.

Ce désabusement frappe autant la gauche modérée que la droite modérée, au profit de nouvelles forces aux positions plus tranchées.

À gauche, la social-démocratie est en reflux partout.

Le grand parti socialiste de François Mitterrand a obtenu... 6 % aux élections présidentielles de 2017.

En Allemagne, le SPD, le plus ancien et le plus prestigieux de tous les partis sociaux-démocrates en Occident, a fait, en 2017, son pire score depuis 1933.

En Italie, la gauche modérée a été laminée par la droite dure de Salvini et les populistes inclassables du Mouvement 5 étoiles.

Je pourrais multiplier les exemples.

Quelle est la raison fondamentale de cet affaiblissement généralisé du centre gauche partout en Occident ?

Ce fut son positionnement face à la mondialisation et à ses aspects les plus visibles : stagnation économique, creusement des inégalités et immigration massive.

En gros, un puissant front intello-médiatico-patronal présente cela comme inévitable, nécessaire, globalement bénéfique.

Le peuple, lui, s’extasie moins.

Quelle est la clientèle historique des partis de centre gauche ? Le « monde ordinaire », les classes ouvrière et moyenne.

Or, quand ce « petit peuple » exprime son malaise, parfois maladroitement, il est rabroué, il n’a pas compris, il a tort, il devrait se taire.

Comme la gauche modérée n’ose plus le défendre, alors ce peuple réagit avec ses pieds.

Exode

En France, le vieil électorat ouvrier de la gauche est parti chez Marine Le Pen.

Au Québec, où il n’y a pas d’extrême droite sérieuse, le monde ordinaire se reconnait dans la CAQ, qui héberge aussi un paquet d’ex-péquistes.

Le flirt du PQ avec QS a amplifié cet exode.

La CAQ fut le seul parti à proposer une réduction de l’immigration, et sa victoire fut spectaculaire, malgré les nez pincés de Radio-Canada, de La Presse et du nouveau Devoir.

Pire, le centre-gauche est aussi doublé sur sa gauche par des partis qui voient de la xénophobie partout, comme QS ou La France insoumise.

La base de cette ultragauche multiculturelle, ce n’est pas le « monde ordinaire » du PQ de jadis, mais des étudiants et des petits-bourgeois éduqués et bien-pensants.

La droite modérée traditionnelle, ici comme partout, est aussi ébranlée par la mondialisation.