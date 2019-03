Un secret bien gardé

À moins de 200 kilomètres de La Havane, soit à deux heures de route, vous trouverez un petit coin de paradis méconnu des Québécois, mais déjà très fréquenté par nos cousins français. C’est que Playa Larga, et plus précisément la commune de Caleton, figure dans le Guide du Routard, très prisé chez une clientèle de touristes qui veulent voyager en dehors des sentiers battus.

Imaginez une petite et jolie, confortable et accueillante maison donnant sur la plage et, face à vous, une mer des plus calmes. Vous entrez par la porte de devant et, après avoir enfilé votre maillot de bain, vous en sortez par l’arrière, pour vous rendre sur la plage à seulement quelques mètres de la maison. C’est ce que vous trouverez dans ce petit coin des Caraïbes, à une trentaine de kilomètres de la célèbre baie des Cocons ou Playa Giron.

Ici, pas de bousculade pour obtenir sa chaise longue à l’ombre ou au soleil, vous ne serez pas collés comme des sardines, vous ne vous sentirez pas épiés par les voisins du transat d’à côté, car il n’y aura pas de voisin, vous serez seuls au monde ou presque. Mais vous assisterez au lever du soleil à l’est et au plus magnifique coucher du soleil à l’ouest, face à une mer qui n’est jamais agitée. Les livres sont recommandés pour de longs séjours.

Activités rêvées

Sur place, la Maison Mauret offre quatre chambres confortables (entre 20 et 35 CUC par jour). La propriétaire des lieux vous accueillera en français.

Souriante et pleine d’attention, Madame Mauret vous mettra aussitôt à l’aise et vous proposera, sans obligation de votre part, son menu du soir, où le poisson frais et la langouste sont à l’honneur.

On y sert aussi un petit-déjeuner très varié, avec abondance de fruits frais, pour 5 CUC. Si vous venez avec l’autobus de Viazul (26 CUC l’aller-retour à partir de La Havane, avec deux départs par jour, 7 h et 10 h 45), le chauffeur vous déposera à l’entrée du village de Caleton et un bicitaxi vous conduira à la casa particular de votre choix.

On vous proposera des excursions sur des plages cachées où vous pourrez faire du snorkel et de la plongée sous-marine, surtout à Playa Giron, réputée pour son eau cristalline, où vous pourrez louer tout l’équipement nécessaire.

On dit que c’est un des plus beaux coins pour la plongée et c’est ici que Fidel venait pratiquer son sport préféré.