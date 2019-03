Une journée au zoo

Il suffit de voir ce qui se passe avec DAZN pour comprendre à quel point c’est par la télévision, qu’elle soit traditionnelle avec ESPN, Showtime ou TVA Sports, ou qu’elle soit via Internet comme DAZN et PunchingGrace, que la boxe va se développer. Chacun au niveau permis par son marché.

Et puis, si Kim gagne, on aura peut-être droit à un autre poème enflammé du blogueur Laurent Poulin. Celui de la Saint-Valentin était une œuvre d’art que Jacques Thériault aurait pu slammer pendant son séjour au Japon.

On sait que Camille Estephan et Yvon Michel avec leur entreprise respective, GYM et EOTTM, vivent une paix non négociée qui ressemble à celle imposée à la Corée du Nord et la Corée du Sud. Autrement dit, on essaie de ne pas tirer sur le territoire ennemi en respectant les alliés des deux partis.