Une photo de Catherine Paquin et Jemcee suscite les réactions des internautes

Une photo de deux personnes bien aimées sur les réseaux sociaux, Catherine Paquin (alias Peach) et Jemcee, a fait démarrer la machine à rumeurs.

C’est que Cath et Jemcee y paraissent très proches, le youtubeur enlaçant l’ex-candidate d’OD avec comme description «amoureux» dans les stories Instagram d’Alanis Désilets, la bff de Catherine.

Capture d'écran

Capture d'écran

Si la plupart des gens se doutent bien que le duo est simplement ami et voulait simplement faire réagir sur les réseaux sociaux, d’autres souhaiteraient vraiment voir les deux influenceurs former un couple pour vrai et ne se gênent pas pour le faire savoir dans les commentaires.

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Plusieurs anciens candidats d’OD ont d'ailleurs commenté de façon hilarante sous la photo.

Capture d'écran

Couple ou pas couple, Jemcee et Cath sont VRAIMENT cutes ensemble!

