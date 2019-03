Victoire à l’arrachée du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval a fait exploser le PEPS en revenant de l’arrière dans le 5e set pour obtenir son billet pour le carré d’as du championnat canadien de volleyball masculin.

Le Rouge et Or a disposé, vendredi soir, des Gaels de Queen’s par la marque de 15-12 dans le 5e set pour semer la frénésie parmi les 2500 amateurs et plus dans un match qui a gardé tout le monde sur le bout de leur siège du début à la fin. C’est une attaque d’Alexandre Obomsawin qui a scellé l’issue du match.

Spécialiste au service, Ludovic Martin a mérité le titre de joueur du match du côté du Rouge et Or. Appelé en relève, Martin a marqué quatre points consécutifs ai 5e set pour transformer un déficit de 11-10 en une avance de 14-11 pour faire pencher la balance du côté des locaux. «On est resté ensemble et on n’a jamais lâché dans les moments difficiles, a raconté Martin. Notre objectif était d’atteindre la ronde des médailles.»

L’attaquant Zac Hutcheson a mérité le même honneur chez les Gaels.

Avec ce gain, le Rouge et Or affrontera les Spartans de Trinity Western en demi-finale samedi à 20 h. Les finalistes de l’Ouest ont défait les Marauders de McMaster en quatre manches. Il s’agissait d’une 5e année consécutive que les deux équipes croisaient le fer au national et les Marauders n’ont pas encore goûté à l’ivresse de la victoire.

Retour au 3e set

En retard 14-10 en 3e manche, le Rouge et Or a marqué cinq points sans réplique pour revenir dans le coup. Les favoris de la foule n’ont jamais plus regardé en arrière et ont signé un gain de 25-22 grâce à une attaque marquante de Philippe Giroux qui a fermé les livres.

En retard par six points au 4e set, le Rouge et Or est parvenu l’égalité 18 partout. En retard par trois, Laval a ramené tout le monde à la case départ à 21-21, mais les Gaels ont remporté la manche au pointage de 25-23.

Bon départ

Le Rouge et Or a bien amorcé le match en remportant le premier set. En retard 21-20, le spécialiste du service Ludovic Martin a frappé en relève. Il a marqué deux points pour relancer le Rouge et Or qui a enlevé la première manche au pointage de 25-22 en profitant d’une attaque trop longue des champions de l’Ontario.

Laval a bien débuté la deuxième manche, se forgeant une priorité de 6-2 et a conservé les devants jusqu’à 20-18, mais les choses se sont gâtées par la suite. Queen’s a repris 21-20 comme lors du set initial, mais a maintenu la cadence et signé un gain de 25-23 en bloquant Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos

L’autre demi-finale opposera les Bobcats de Brandon, les favoris du tournoi, aux Golden Bears de l’Alberta qui ont défait les Cougars de Mount Royal en trois manches.