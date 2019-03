17 choses que seules les personnes qui ont toujours faim comprennent

Pour certaines personnes, manger est un besoin comme les autres. Pour d’autres, manger est synonyme de bonheur, tout simplement.

Elles sont bien plus que des foodies : ces personnes sont juste obsédées par le fait de manger et ont toujours faim. Disons que choisir entre une date avec un beau blond ou se claquer une grande frite et un burger est un choix vraiment difficile pour elles. La frite gagne la plupart du temps, ceci étant dit.

Voici donc 17 choses que seules les filles qui ont constamment faim comprennent

1. Vous trainez toujours une petite collation dans votre sac à main

Pas question d'avoir faim à aucune occasion.

2. Vous ne portez pratiquement jamais de rouge à lèvres

Rouge à lèvres et nourriture font pas bon ménage. Votre choix n’est donc pas difficile à faire...

3. Vous vous faites souvent dire que vous mangez beaucoup pour une fille

«J’entends pas ce que tu me dis, je mange!»

4. Écouter un film ou une série sans manger? Jamais de la vie!

N’est-ce pas ça, le plaisir d’écouter un film? Manger des chips et des bonbons?

5. Vous vous questionnez toujours avant de brosser vos dents

Est-ce que vous êtes réellement prête à dire que votre dernier repas est le seul que vous aurez d’ici demain?

6. La bouffe est une source de réconfort

De la crème glacée en peine d'amour? Ça va de soi!

7. Les gens ne vous demandent plus si vous avez faim

Parce que vous avez TOUJOURS faim.

8. Plus grand mensonge : «je suis tellement pleine, je ne mangerai plus jamais»

20 minutes plus tard, vous avez la main dans le garde-manger.

9. Vous dépensez plus d’argent dans la bouffe que dans les vêtements

30$ pour un chandail? Nah! Mieux vaut les dépenser dans une entrée et un dessert.

10. Il vous arrive de connaître mieux les plats des restos que les serveurs eux-mêmes...

C’est à ce moment que vous vous posez des questions sur le nombre de visites dans ce resto durant le dernier mois...

11. Vous oubliez toujours de prendre votre bouffe en photo pour Instagram

Beaucoup trop pressée à la manger. Après quelques bouchées, vous vous dites: «Merde! Ça aurait fait une belle photo pour ma story. Tant pis!»

12. Vous êtes le genre de personne qui se fout de trop manger lors d'une première date

Aussi bien vous montrer sur votre vrai jour, telle que vous êtes, non?

13. Vous vous êtes souvent demandé si vous étiez enceinte

Hé bien non, fausse alerte. Ce n’était qu’un bon food baby.

14. Votre bonne humeur fluctue sur la même courbe que celle de votre appétit

Vos amis savent qu’ils ne doivent pas s’attendre à de la patience ou un sourire lorsque vous êtes affamée.

15. Si vous vous entrainez, c’est pour plus manger et rien d’autre

À quoi ça sert, sinon?

16. Partager votre nourriture est une véritable preuve d’amour

Vous aimez tellement la nourriture que si vous partagez votre bouffe avec une personne, c’est que vous l’aimez bien.

17. Vous prenez toujours votre temps pour choisir votre plat au restaurant

Pas question de regretter votre choix en regardant celui des autres. NON! C’est important pour vous de lire tout le menu et de faire un choix judicieux.

