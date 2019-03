À quoi ça sert la réussite ?

Je ne vous écris pas pour me faire prendre en pitié. J’ai très bien réussi professionnellement, et ma vie fut complètement absorbée par ça. Peut-être trop d’ailleurs. Mais comme c’est ce qui m’a permis de payer des études universitaires à mes trois enfants et de m’assurer, comme pour ma femme, qu’ils ne manquent de rien, je ne vais pas m’en plaindre.

Avocat prospère, j’ai pris ma retraite à 70 ans avec le sentiment du devoir accompli. Comme j’ai un condo en Floride, je croyais venu le temps d’y couler des jours tranquilles à jouer au golf, en partageant le temps restant entre mon chalet des Cantons de l’Est et ma maison en ville. Comme vous voyez, je ne manque de rien et ma femme non plus.

Mes trois enfants sont des professionnels, mariés, qui à leur tour ont leur propre maison, leurs enfants, et tout ce qui est nécessaire à une vie réussie. Les marques de la réussite font partie de l’ADN de ma famille et je ne vous cacherai pas que j’en suis très fier. Ce qui prouve bien qu’une vie consacrée à sa carrière et à la bonne gestion de ses affaires ne peut que mener à la réussite. Ce qui a pour conséquence que la grande majorité des gens qui nous connaissent nous respectent et surtout nous envient.

J’en arrive ici à mon point principal, au but de ma lettre. Je me demande de plus en plus sérieusement à quoi tout ce que je viens de vous raconter plus haut a servi, vu que mes enfants ne nous voient plus ma femme et moi que par devoir, et que ma vie actuelle est finalement aussi insipide que de l’eau sans odeur et sans saveur. Aurais-je travaillé aussi fort pour rien ?

Anonyme

Vous n’avez pas travaillé aussi fort totalement pour rien puisque vous ne manquez de rien sur le plan financier pas plus que sur le plan de la réussite sociale. Malheureusement, il me semble que le plan affectif ait été complètement évacué de votre vie et probablement aussi de celle de votre femme puisque vos enfants ne vous fréquentent que par obligation.

Ce qui vous arrive est malheureusement le lot de bien des pères pour qui la carrière a pris toute la place, mettant de côté ce qui fait le véritable ciment d’une famille : l’affectivité. Même si ça risque d’être difficile à entendre et comme ils sont les premiers concernés, il serait intéressant de demander à vos enfants pourquoi ils sont si froids envers vous? Leurs réponses pourront guider la suite de votre vie.