Alex Harvey 11e au 15 km en Suède

Le Québécois Alex Harvey a raté le top 10 de peu en terminant au 11e rang de l’épreuve de 15 km de la Coupe du monde de ski de fond de Falun, dimanche en Suède.

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a complété la distance en 34 min, 29,5 s. Il a franchi le fil d’arrivée 1 :10,9 derrière le gagnant de la course, le Russe Alexander Bolshunov. Les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Didrik Toenseth ont respectivement terminé deuxième et troisième.

L’autre Canadien en lice, Jack Carlyle, a pris le 66e et dernier rang.

Harvey a maintenant rendez-vous avec ses partisans puisqu’il prendra part aux Finales de la Coupe du monde la semaine prochaine à Québec. Il tirera ensuite sa révérence, lui qui a annoncé qu’il allait prendre sa retraite au terme de la saison.