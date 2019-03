Bière qui coule amasse la foule

Pour moi, plus une foule est grosse, plus le QI des individus qui la composent baisse.

On trouve d’ailleurs plusieurs citations savoureuses sur la foule.

Et ma préférée : « La foule est la bête élémentaire dont l’instinct est partout et la pensée, nulle part. » (André Suarès)

On a eu encore deux beaux exemples de la bêtise des foules, ce week-end.

Et la barbarie des Gilets jaunes à Paris, qui ont dévalisé des commerces, incendié des autos et vandalisé des boutiques sur les Champs-Élysées .

Au début, les Gilets jaunes se battaient pour une cause noble : exprimer la colère des perdants de la mondialisation, qui se sentent délaissés et méprisés par les élites.

La sauvagerie à l’état pur. Une bande d’idiots qui profitent de l’anonymat que leur procure la foule pour laisser libre cours à leurs plus bas instincts.

« Nous sommes là, nous existons, disaient-ils à Macron et aux bureaucrates de Bruxelles. Et nous voulons être consultés lorsque vous prenez des décisions qui ont des conséquences directes sur nos vies. »

La cause a pris le bord, et seule la colère persiste.

On s’en prend aux riches, aux Juifs...

Ce mouvement populaire était censé nous faire ressentir le désarroi des gens habitant la campagne, mais plus ça va, plus ça sent le purin.