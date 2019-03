De nouvelles couleurs pour Véronique Beaudet

Policière et un peu tomboy dans la peau de Bérangère dans 19-2, Véronique Beaudet se dévoile d’une autre façon et tout en féminité avec le personnage de Simone Bouchard dans L’Heure bleue.

Sans casquette et avec des cheveux longs qui ont poussé durant trois ans, la comédienne est méconnaissable dans le rôle d’une ergothérapeute qui vit un début­­­ de relation avec l’immature Raphaël Boudrias.

Après son passage dans 19-2, pour lequel elle a reçu le Gémeau du meilleur rôle de soutien féminin dans une dramatique, Véronique Beaudet a obtenu de petits rôles dans Mensonges, Victor Lessard, District 31, avant de débarquer, d’une façon inattendue, dans l’univers de L’Heure bleue.

« Le rôle d’ergothérapeute devait être confié à un comédien masculin, mais le réalisateur Stéphane Beaudoin trouvait qu’il y avait un peu trop de premiers rôles masculins dans la deuxième saison. Il m’a proposé le rôle, et Simon est devenu Simone », a-t-elle relaté lors d’un entretien.

L’ergothérapeute était là pour aider dans sa réadaptation Bernard Boudrias, qui avait été victime d’une sauvage agression.

« J’ai eu deux demi-journées de tournage. On m’a ensuite appelé un mois avant le tournage de la troisième saison, pour me dire que mon personnage était pour être de retour », a-t-elle indiqué.

Personnage marquant

Simone vit, en ce moment, une idylle avec Raphaël Boudrias. Une relation qui ne satisfait pas pleinement cet individu un peu rebelle.

« Il n’a pas de job, pas de char et pas de maison et il veut venir s’installer chez moi. Elle est là pour le faire grandir, lui apprendre à devenir un adulte et le faire évoluer », a-t-elle expliqué, sans aller plus loin sur la tournure que cette relation prendra.

La comédienne sera de retour, à l’automne, dans la quatrième saison de L’Heure bleue, tout comme dans Discussions avec mes parents, où elle a fait quelques apparitions.

Véronique Beaudet avoue que le personnage de la policière Bérangère Hamelin a été très marquant dans sa jeune carrière. Elle a hâte et espère se placer les pieds dans un rôle en conti­nuité et pour quelques saisons.

« J’ai été un peu malchanceuse avec des projets où j’avais été confirmée et qui ne se sont pas concrétisés. J’ai soif de grandes séries. J’aime tellement faire ce métier-là. Je suis bien sur un plateau de tournage », a lancé la comédienne.

Jeux vidéo

Véronique Beaudet a développé une nouvelle compétence au cours des cinq dernières années. Elle sert de modèle pour le mouvement de personnages fictifs dans les jeux vidéo.

Elle a travaillé, entre autres, dans la populaire franchise Assassin’s Creed et dans les jeux The Division : Survival, Rocket et Far Cry : New Dawn.

La comédienne avait commencé à entendre parler de cette facette durant ses années au conservatoire.

Elle a fait parvenir son CV à Ubisoft Montréal et elle a été convoquée à des tests du fait de son expérience dans le maniement des armes à feu dans 19-2.

Véronique Beaudet vient aussi d’une famille où la chasse et la pêche étaient présentes.

« J’aime le mouvement, bouger, sauter et courir. C’est quelque chose de très physique et c’est l’fun à faire. Pour le jeu The Division, j’ai exécuté toutes sortes de manœuvres, durant une semaine, avec une veste de 35 lb sur le dos. C’est très dur physiquement et ce n’est pas pour tout le monde », a lancé cette sportive, adepte du baseball et du CrossFit.

Dans le jeu Far Cry : New Dawn, elle a servi de modèle pour des séquences de pêche à la mouche.

« J’étais la seule qui était capable de faire ça », a-t-elle précisé en riant.

La comédienne a toujours rêvé de personnifier Lara Croft dans Tomb Raider et son travail avec Ubisoft lui permet d’interpréter des personnages qui sont plus grands que nature.

« C’est un nouveau chemin. C’est quelque chose qui n’existait pas avant et que j’aime beaucoup. Ça amène beaucoup de possibilités », a-t-elle dit.

Véronique Beaudet aime cette variété des possibles : être une policière « badass » dans 19-2, jouer des personnages de jeux vidéo et d’autres plus féminins, comme ce fut le cas dans 19-2 et dans L’Heure bleue.

« On n’est pas une seule chose. C’est ce qui rend l’humain intéressant », conclut-elle.

► Le dernier épisode de la troisième saison de L’Heure bleue est diffusé le 26 mars à 21 h à TVA.