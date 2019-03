Des prix Juno avec une touche québécoise

Longtemps indésirable au gala télévisé des prix Juno, le français pointe timidement son nez à la fête annuelle de la musique canadienne en 2019. Grâce aux nominations prestigieuses obtenues par Hubert Lenoir et la prestation en duo de Loud et Cœur de Pirate, la langue de Molière se fera entendre, même si ce n’est que quelques minutes. Il reste que plusieurs Québécois débarquent ce week-end à London, avec l’espoir de remporter un prix Juno. Voici cinq choses à surveiller dans le clan Québec.

ESPOIRS POUR LENOIR

Photo courtoisie Qu’il gagne un prix ou non, cette 48e cérémonie des Juno représentera une forme de consécration pour Hubert Lenoir. La découverte musicale de 2018 au Québec est en lice dans trois catégories, et pas les moindres. Outre sa nomination qui était attendue pour le Juno de l’album francophone de l’année, le nom de l’artiste de Beauport côtoie ceux de plusieurs grandes stars canadiennes dans les catégories de l’album pop et même de l’album de l’année, un titre que son Darlène disputera notamment à The Weeknd et Shawn Mendes. Lenoir a même été désigné pour présenter un trophée au gala, dimanche soir. La veille, il chantera pendant le gala hors d’ondes.

DUO FRANCO

Photo d'archives, Agence QMI Photo courtoisie, William Fradette C’est si rare qu’on ne saurait retracer la dernière fois que c’est arrivé. Durant le gala télévisé, des artistes offriront une prestation en français. Les heureux élus ? Cœur de pirate et la vedette montante du rap québécois, Loud. Le duo franco devrait, selon toute vraisemblance, interpréter Dans la nuit, un titre qui se retrouve sur le dernier album de Cœur de pirate. Les deux artistes ne feront pas le voyage uniquement pour chanter puisqu’ils sont aussi en lice, avec Hubert Lenoir, Tire le Coyote et Philippe Brach, pour le Juno de l’album francophone de l’année.

CHROMEO AU DÉFI

Photo courtoisie, Tim Saccenti Sur la lancée de leur album Head Over Heels, le duo électro-funk montréalais, qui fait carrière en anglais, cherche à devenir la première formation québécoise depuis Arcade Fire, en 2011, à ravir le Juno remis au groupe de l’année. Tout comme Hubert Lenoir, Chromeo est aussi en lice pour le titre d’album pop de l’année. La compétition s’annonce féroce en raison de la présence de la mégastar Shawn Mendes parmi les candidats.

MÉTAL QUÉBÉCOIS À L’HONNEUR...

Photo d'archives, Stevens LeBlanc Elle ne fait pas parler d’elle dans les grands médias, mais la scène heavy métal québécoise semble se porter plutôt bien, merci. À preuve, deux des cinq finalistes pour le prix de l’album heavy métal de l’année sont originaires de la Belle Province. Étonnamment, les vétérans de Voivod sont en lice pour la première fois dans cette catégorie. Leur album The Wake fera la lutte à Algorythm, le dernier bébé du groupe de Montréal Beyond Creation. Pour la petite histoire, et pour impressionner vos amis par vos connaissances musicales, sachez que le groupe québécois Kataklysm a déjà remporté ce prix Juno en 2016.

... ET LA VILLE DE QUÉBEC

La bouillonnante scène musicale de Québec n’a probablement jamais été aussi bien représentée à la soirée des Juno. En plus d’Hubert Lenoir et Tire le Coyote, Gabriel Shonk (album adulte alternatif) et Boogat (album de musique world) lorgnent un prix Juno.

♦ Le gala des prix Juno sera animé par Sarah McLachlan et présenté sur les ondes de CBC, dimanche soir, en direct du Budweiser Gardens de London, en Ontario. La remise des prix hors d’ondes a lieu la veille.