Inviter la nature chez soi

Les journées rallongent, le mercure s’adoucit, mais le tapis de neige est encore bien épais. Si la verdure n’est pas près de se montrer le bout du nez à l’extérieur, on peut cependant l’inviter dans la maison en adoptant des plantes vertes. Et cela peut en plus vous remonter le moral, améliorer votre qualité de vie et apaiser les « blues » de l’hiver.

Les spécialistes des plantes s’entendent tous pour dire que leurs bienfaits sur les humains sont nombreux, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.

En plus d’embellir votre quotidien, une plante peut améliorer la qualité de l’air de votre maison, faire diminuer le stress des occupants, augmenter la concentration et agir comme un antidépresseur naturel.

« Les plantes font baisser le stress, indique Marc Champoux, président chez Folia Design. La connexion avec la nature fait que l’on est beaucoup plus détendu, plus vigilant et mieux oxygéné. L’humain a besoin de ce lien-là avec la nature. »

De plus, les plantes ont la capacité de filtrer l’air de la maisonnée.

« C’est bon d’en avoir dans la maison. Une ne fera pas une énorme différence, mais quand on en a plusieurs, ça en fait une. Ça filtre les composés organiques volatils », précise Thalie Charron Charbonneau, des Jardins Vitrum Hortis.

L’entreprise se spécialise notamment dans la création de jardins de verre, de miniatures espaces verts reproduits dans un bol en verre.

Ces composés chimiques qui se retrouvent dans l’air de la maison proviennent souvent des appareils électroniques, des tapis, de la peinture et des meubles.

Moins d’absences au boulot

Selon M. Champoux, les plantes en milieu de travail peuvent même améliorer la productivité.

« Les environnements intérieurs ternes (ou fades) et sans vie peuvent entraîner différents symptômes, comme des allergies, de la somnolence ou des problèmes de concentration. Les plantes, en milieu de travail, vont faire baisser la poussière dans l’air et métaboliser les bactéries et moisissures dans les systèmes de ventilation. Ça peut diminuer le taux d’absentéisme et augmenter la productivité », avance-t-il.

Il ajoute que, dans un environnement fermé, une plante de grande taille par trois personnes peut améliorer significativement la qualité de l’air.

Surveiller l’humidité

Yves Desjardins, enseignant en Sciences agriculture et alimentation au département de phytologie à l’Université Laval, vante également les bienfaits des plantes sur la santé globale des humains.

Il indique que plusieurs molécules produites par les plantes peuvent améliorer l’humeur et contrer les blues de l’hiver.

Toutefois, il indique qu’il ne faut pas avoir une serre dans la maison, car un taux d’humidité trop élevé pourrait s’avérer nocif avec le risque de développement de champignons et moisissures.

« Les plantes peuvent augmenter l’humidité dans les pièces. L’hiver, c’est bon, parce que nous manquons souvent d’humidité. Par contre, lorsque nos maisons sont très isolées, l’augmentation de cette humidité peut être nocive, comme lorsqu’elle monte au-delà de 60 % », prévient-il.

Des effets positifs

Amélioration de la qualité de l’air

Production d’oxygène et d’humidité

Réduction du stress, de l’anxiété et de la fatigue

Amélioration de la concentration et de la productivité

Diminution des besoins en air conditionné

Source : Folia Design et Jardins Vitrum Hortis

Les bienfaits de certaines plantes

Sansevière : purifie l’air ambiant (plusieurs plantes ont ce pouvoir, mais la sansevière est parmi les plus performantes)

Eucalyptus : dégage les voies respiratoires

Hibiscus : élimine le monoxyde de carbone

Citronnier : élimine les ions positifs

Aloe : le gel a des vertus inflammatoires et cicatrisantes pour la peau

Ficus : dépolluante, elle est connue pour le formaldéhyde

Source : Folia Design et Jardins Vitrum Hortis

Les jardins de verre

Les jardins de verre sont des arrangements de diverses plantes dans un contenant de verre décoratif. Ils sont faciles d’entretien, car l’arrosage se fait une fois aux sept jours avec un dispositif fourni avec le jardin. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir sur le manque ou l’excès d’eau.

Ces jardins sont très populaires depuis quelques années et font fureur dans les salons et les expositions d’artisanats. Jardins Vitrum Hortis offre régulièrement des ateliers pour apprendre à en confectionner un.