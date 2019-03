«Je suis demeuré un peu sur mon appétit» -Simon Kean

Le Trifluvien (16-1, 15 K.-O.) a bien fait contre un adversaire de calibre moyen. On aurait voulu avoir un meilleur échantillon, mais celui de samedi soir est un bon départ.

«Je suis un peu demeuré sur mon appétit, a indiqué Simon Kean. J'aurais aimé que ça soit plus long. Ce n'est pas un grand combat, mais je suis content de ce que j'ai donné.»

Comme on le dirait le directeur-général du Canadien, tout est dans l'attitude.

«On a aimé ce qu'on a vu de sa part dans la chambre et dans le ring, a indiqué son entraîneur Jimmy Boisvert. On aimerait maintenant obtenir notre revanche contre Carman à notre prochain combat. On est prêts.»