Jouer avec beaucoup d’aplomb

ORLANDO | L’Impact se devait de rebondir à Orlando après un match difficile à Houston, une semaine plus tôt, et il l’a fait avec beaucoup d’aplomb, samedi après-midi.

Cette victoire de 3 à 1 va permettre à Rémi Garde et ses hommes d’aborder la prochaine semaine sans match avec beaucoup plus de sérénité.

Le Bleu-blanc-noir amorce sa saison avec huit matchs sur neuf à l’étranger, dont les six premiers.

Au milieu de cette première séquence, il se retrouve avec une fiche de deux victoires et une défaite, ce qui est un départ très intéressant.

Plus agressif

Généralement mou et trop attentiste la semaine dernière contre le Dynamo, l’Impact a été plus agressif dans son pressing samedi.

C’est de cette façon que Rémi Garde voulait voir ses hommes se comporter et ils lui ont répondu exactement de la façon dont il l’espérait.

On reprochait au Bleu-blanc-noir de n’avoir obtenu que quatre tirs cadrés lors de ses deux premiers matchs de la saison.

Et c’est notamment grâce à Samuel Piette, Saphir Taïder et Micheal Azira qui ont effectué un énorme travail en milieu de terrain pour récupérer des balles et relancer vers l’avant.