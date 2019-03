Kim Nguyen dans la cour des grands

Avec The Hummingbird Project, son troisième long métrage tourné en anglais, le cinéaste québécois Kim Nguyen signe son film le plus ambitieux à ce jour, un thriller financier aux accents de comédie qui réunit à l’écran un trio de stars internationales composé de Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard et Salma Hayek.

Lancé avec succès au Festival de Toronto en septembre dernier, The Hummingbird Project (Le projet Hummingbird, en version française) semble déjà promis à une belle carrière internationale. Le film qui a été vendu dans plusieurs pays à travers le monde prendra l’affiche dans quelques jours au Québec et aux États-Unis, où il sera éventuellement présenté sur plus de 450 écrans.

« C’est la plus grosse sortie de ma carrière à ce jour, et de loin, lance avec enthousiasme Kim Nguyen (Rebelle, Un ours et deux amants) en entrevue au Journal.

« Je pense aussi que c’est un film pour le public. Il se promène entre les genres et de façon totalement assumée. J’avais envie de faire ce qu’on appelle en anglais un crowd-pleaser (un bonbon pour le public). »

Photo courtoisie, Entract Films

Tourné au Québec avec un budget de 16 M$, The Hummingbird Project suit les aventures de deux cousins new-yorkais (joués par Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgard) qui ont élaboré le projet fou de bâtir un câble en fibre optique entre le Kansas et le New Jersey qui pourrait leur permettre de faire fortune en devançant tout le monde d’une petite milliseconde dans le marché des transactions boursières. Mais leur ancienne patronne (Salma Hayek) tentera de leur mettre des bâtons dans les roues.

Qu’est-ce qui a incité Kim Nguyen à s’intéresser à l’univers des transactions boursières à haute fréquence ? Le cinéaste de 45 ans éclate de rire quand on lui pose la question.

« Ça m’a juste fasciné, lance le réalisateur qui a été nommé aux Oscars en 2013 pour son film Rebelle.

« Je cherchais une métaphore visuelle et physique pour représenter la folie du système financier. Ça me permettait de mettre en scène deux gars qui sont obsédés par cette idée de creuser un câble qui n’est pas plus gros qu’un cheveu sur une distance de 1000 milles. Tout cela pour une petite milliseconde ! »

Potentiel comique

Mis à part son film Truffe, sorti il y a 11 ans, Kim Nguyen n’avait pas souvent eu l’occasion d’explorer la comédie jusqu’à présent dans sa carrière. La plupart de ses films précédents (de Rebelle à Un ours et deux amants en passant par Regard sur Juliette) sont en effet des drames dans lesquels l’humour est rarement présent.

« Je n’ai pas travaillé le scénario de The Hummingbird Project pour que ça soit drôle, mais je crois que le potentiel comique était là dès le départ, observe le cinéaste.

« Je dois dire que les acteurs du film ont beaucoup contribué à cela. J’ai senti, lors de mes premiers meetings avec eux, qu’ils avaient envie de s’amuser avec ces personnages. C’est d’ailleurs Alexander lui-même qui a suggéré de faire une danse sur une chanson des Beastie Boys. Et au final, c’est peut-être une des scènes les plus drôles du film. Je crois que c’est important de garder un certain jeu pour permettre à l’acteur de s’amuser. »

Une belle liberté

Après avoir tourné ses premiers longs métrages en français, Kim Nguyen travaille maintenant essentiellement en anglais. Cela lui permet notamment d’avoir accès à des vedettes internationales, mais aussi (et surtout) à de plus gros budgets de production.

« Il y a quelque chose de libérateur dans cette façon de travailler, dit-il. C’est très différent du contexte institutionnel dans lequel j’ai tourné mes premiers films. Je n’aurais jamais pu faire les films que j’ai faits sans la SODEC et Téléfilm, et c’est extraordinaire. Mais quand on travaille sur des productions internationales en anglais, les attentes sont plus claires. Tu écris un bon scénario, puis tu accroches une bonne vedette qui te permet de faire financer le film. Quand tu as réussi cela, le financement se fait généralement assez rapidement. J’ai maintenant accès à des budgets de 15 à 20 millions $ pour tourner mes films et ça, c’est un rêve pour un réalisateur comme moi. »

►Le film The Hummingbird Project (Le projet Hummingbird) prend l’affiche vendredi prochain (le 22 mars).