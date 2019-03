Le cool du look «grand-mère» et mon oncle

Effet de ruissellement de la vision exubérante des dernières saisons du designer Alessandro Michele chez Gucci, les conventions d’association de vêtements et d’accessoires sont quelque peu brouillées.

Elles ont donné naissance au courant du grandma dressing ; rappelez-vous les mélanges bigarrés de grand-maman ou encore les looks de Mon oncle. Longtemps considérés comme quétaine, ces looks sont maintenant la nouveauté stylistique. Les foulards noués sur la tête, les lunettes vintage, les manteaux de (fausse) fourrure, les cuirs exotiques, les bijoux imposants, les imprimés floraux, les collants de couleur, les chemises cubaines, les blousons universitaires sont autant d’éléments clés de la tendance. Le rappeur A$ap Rocky et la blogueuse Tamu McPherson en sont d’ailleurs de parfaits ambassadeurs !

Pourquoi ne pas tenter le coup du look grand-mère et Mon oncle ? Parce que vous possédez probablement déjà quelques-unes des pièces pour composer votre silhouette et aussi parce que cela vous poussera à sortir de votre zone de confort. Il faut dire que cette fin d’hiver est le moment idéal pour s’amuser aux superpositions (plus facile l’hiver que l’été). Qui sait, peut-être que cet engouement donnera un nouvel élan à des vêtements relégués depuis longtemps au fond de votre garde-robe ou de celle de votre grand-mère.

Les hommes ont puisé dans l’esthétique des années 1950 et 1970. Le week-end dernier à l’émission En direct de l’univers, Jay du Temple portait un complet et une chemise sur mesure de Sartorialto ; retenez la veste marquée d’une ceinture, la chemise cubaine et la couleur vert thym.

Au défilé Gucci, Andrew Garfield était une réincarnation d’un personnage des bandes dessinées Archie, blouson, t-shirt et baskets à l’appui. Patrick Schwarzenegger a agencé un tricot à col v à un blouson imprimé léopard Tom Ford, sans oublier la chaîne à médaillon. Trevor Jackson a joué le même accessoire bien en évidence sur son chandail à col roulé rouge, en plus de pimenter son costume Etro d’un mouchoir et d’une broche.

En route vers le défilé Miu Miu, Olivia Palermo avait superposé deux cardigans (c’est partout sur Instagram) à une nuisette en dentelle, un ras du cou de cristaux, un pantalon à bande élastique et des lunettes œil de chat.

La chanteuse St-Vincent (Annie Clark) a réchauffé l’agencement d’un t-shirt graphique et d’un pantacourt, d’un manteau de fausse fourrure Gucci et de grosses lunettes délicieusement vintage. Cate Blanchett a elle aussi déniché sa tenue chez Gucci. L’actrice­­­ a concocté un mélange sur fond vert qui mettait à l’honneur le cuir de serpent et la blouse froncée.

Parfois, plus l’association est audacieuse, plus le résultat est intéressant. En l’occurrence Gwendoline Christie en Miu Miu, Jared Leto en Gucci, Thandie Newton et Emma Roberts en Louis Vuitton sortent du lot.

