Le Rouge et Or baisse pavillon contre les Spartans

Dans une autre soirée endiablée samedi au PEPS et devant une foule survoltée, le Rouge et Or de l’Université Laval a livré toute une bataille, mais s’est finalement incliné en cinq manches devant les Spartans de Trinity Western en demi-finale du championnat canadien de volleyball masculin.

Les Spartans ont remporté la manche décisive par la marque de 15-6. Les visiteurs ont rapidement creusé l’écart et n’ont jamais été inquiétés dans ce cinquième set. Avec un gain de 25-17 en 4e manche, les Spartans avaient forcé la présentation d’un set décisif.

Dimanche après-midi à 13 h dans le match pour le bronze, le Rouge et Or tentera de remporter une première médaille depuis sa conquête du titre national à domicile en 2013. En 2014, Laval avait perdu le match pour le bronze contre les Marauders de McMaster dans ce qui constitue sa dernière présence dans le carré d’as.

Dans une bataille au sommet entre les deux formations favorites, les Spartans retrouveront leurs tombeurs de la finale de l’Ouest, les Bobcats de Brandon, en finale à 16 h.

Premier set

Les deux formations sont restées au coude à coude la grande partie du premier set. Les finalistes de l’Ouest se sont toutefois distancés en fin de manche pour se sauver avec un gain de 25-22.

Dans la deuxième manche, le Rouge et Or a tiré de l’arrière la majorité du set, mais a renversé la vapeur. Après avoir créé l’égalité 21-21, les favoris de la foule ont signé un gain de 25-23 sur une attaque marquante d’Alexandre Obomsawin.

Si le Rouge et Or a tiré de l’arrière pendant tout le deuxième set, le scénario a été fort différent dans la troisième manche alors que les locaux se sont forgé une priorité de 19-13. Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos a fermé les livres avec une attaque toute en puissance pour procurer un gain de 25-19.

Dans l’autre demi-finale, les Bobcats de Brandon ont dû puiser dans leurs ressources pour vaincre les Golden Bears de l’Alberta en cinq manches après avoir laissé filer une priorité de deux sets à zéro. Les favoris du tournoi l’ont emporté 25-20, 25-20, 24-26, 18-25 et 15-10. Ils tenteront de remporter le premier titre de leur histoire, dimanche.

Les Carabins éliminés

En demi-finale consolation, les Carabins de l’Université de Montréal se sont bien battus, mais ils ont finalement baissé pavillon n cinq manches devant les Cougars de Mount Royal par des scores de 25-23, 23-25, 26-28, 25-22 et 9-15.

« Je croyais que la magie de 2013 était en train d’opérer » -Pascal Clément

Après trois manches et le Rouge et Or de l’Université Laval à un set d’une place en finale canadienne, Pascal Clément a vraiment crû que le scénario de 2013 allait se répéter.

Les Spartans de Trinity Western ont toutefois remporté les deux dernières manches pour mériter une victoire en cinq sets et leur billet pour la finale canadienne où ils croiseront le fer avec les Bobcats de Brandon.Dans le match pour le bronze cet après-midi à 13 h, Laval affrontera les Golden Bears de l’Alberta qui se sont inclinés en cinq manches devant les Bobcats.

« Après trois sets, je croyais que la magie de 2013 (quand nous avions remporté le national à la maison) était en train d’opérer, a raconté l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Les joueurs ont trop pensé au résultat au lieu de penser au moment présent. Je n’ai pas été capable de ramener le bateau. On manquait peut être un peu d’expérience. En 2012, nous avions perdu en finale et le même groupe était de retour en 2013 avec un bagage d’expérience supplémentaire. »

« Au 4e set, on a joué sur les talons et on a manqué d’opportunisme, de poursuivre Clément. Dans le bris d’égalité, nous avons été complètement déclassés. Nous avons été frappés par la tornade. C’est souvent ce qui se passe dans un 5e set. Tu te laisses emporter par la tornade et tu gagnes facilement ou tu te fais frapper. »

Malgré la déception, tout le monde ne veut pas terminer le championnat canadien les mains vides. « Le match pour la médaille de bronze est super important, a affirmé le pilote lavallois. C’est important une médaille au championnat canadien à la maison. Comme ce fut le cas vendredi contre Queen’s, c’est un match qui est accessible. Le plus difficile sera de récupérer.Les gars doivent garder l’appétit. Il faudra garder ça le plus simple et le plus efficace possible. »

Alexandre Obomsawin assure que le bronze est dans la mire. « La défaite est difficile à gérer, a reconnu l’attaquant de 2e année, mais nous avons plusieursraisons de se battre. Avec la foule extraordinaire, on veut leur offrir une médaille. Je n’avais jamais vu une telle ambiance au PEPS. »

« Notre but est de terminer le national avec une médaille, de renchérir le passeur Ethan Ellison. On veut gagner le bronze. »

Déçu, Clément a salué la performance de ses adversaires. « Nous avons affronté une excellente équipe et l’un des meilleurs programmes au pays au cours des dix dernières années, a-t-il souligné. Même si nous avons perdu, nous avons eu droit à un grand, grand match qui va demeurer dans l’histoire du programme. Nous avons eu droit à un spectacle sportif extraordinaire. »