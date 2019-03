Le Rouge et Or décroche le bronze

Le Rouge et Or de l’Université Laval a surmonté la déception de sa défaite crève-cœur en cinq manches en demi-finale la veille en battant les Golden Bears de l’Alberta, dimanche, et en mettant la main sur la médaille de bronze du Championnat canadien de volleyball masculin disputé au PEPS.

On se dirigeait vers un troisième match consécutif qui allait se rendre à la limite de cinq manches, lorsque le Rouge et Or effaça un déficit de 24-20 et vola la 4e manche par la marque de 28-26, pour semer l’hystérie au PEPS. À son dernier match dans les rangs universitaires, le joueur étoile Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos a inscrit le point de la victoire sur la quatrième balle de match du Rouge et Or. Les trois autres manches s’étaient soldées par des scores de 26-24, 21-25 et 25-22.

« À 24-20, je préparais mon alignement pour la 5e manche, a avoué l’entraîneur-chef Pascal Clément. Je ne ferai pas mon petit Joe Connaissant en disant que je pensais que nous allions revenir de l’arrière. Les joueurs m’ont fait un cadeau en évitant que je doive remplir mon alignement pour le 5e set. Je suis vraiment impressionné que les joueurs aient été en mesure de ramener leur concentration dans la 4e manche. Au début du 4e set, il y a un doute qui s’est installé et la 4e manche de samedi les hantait. Crédit aux joueurs qui se sont battus. »

Tout un spectacle

Il s’agissait d’une première médaille pour le Rouge et Or depuis le titre national de 2013 à la maison et d’une première présence dans le carré d’as depuis 2014 où il s’était incliné dans le match pour le bronze face aux Marauders de McMaster.

« Cette médaille a une belle place dans mon cœur, a exprimé Clément. Nous avions une belle équipe, on jouait à la maison et on partage cette médaille avec plusieurs. Les joueurs ont fait un beau cadeau à leur entourage. C’est toujours difficile de remporter le match pour le bronze et on a eu droit à un niveau de jeu et à un spectacle exceptionnels. J’ai été critique dans le passé avec U Sports parce que je crois que le volleyball mérite plus d’attention. Je suis content d’avoir eu raison. Les joueurs ont offert tout un spectacle et ils méritent toute l’attention reçue. »

Médaille d’or

Les Spartans de Trinity Western ont balayé les Bobcats de Brandon en trois manches pour remporter la médaille d’or. Il s’agit d’un 6e titre pour les Spartans qui s’étaient inclinés en finale l’an dernier. Quant aux Bobcats qui étaient les favoris du championnat, ils sont toujours à la recherche du premier sacre de leur histoire.

Attaquant étoile des Spartans, Eric Loeppky a été sélectionné comme joueur par excellence du tournoi. Parraguirre Villalobos a été choisi sur l’équipe d’étoiles tout comme son coéquipier Alexandre Obomsawin, en plus de remporter le prix du joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif.

Une fin rêvée pour « Vicho »

Photo Didier Debusschère

Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos a vécu un scénario rêvé à son dernier match dans l’uniforme du Rouge et Or.

Devant ses parents qui avaient fait le voyage depuis le Chili, le joueur par excellence du RSEQ au cours des cinq dernières années a enfin pu mettre la main sur sa première médaille au Championnat canadien. En prime, il a réussi le point qui confirmait la victoire du Rouge et Or.

« Je ne réalise pas encore que nous avons remporté une médaille, a raconté Parraguirre Villalobos. Nous avons été sortis en première ronde à mes trois premières saisons et on s’est fait sortir en finale provinciale l’an dernier. Toute la tristesse a disparu. Je voulais tellement gagner une médaille à ma dernière année. Nous avons un groupe spécial et nous avons gardé notre style de travaillants jusqu’à la fin, ce qui rend notre victoire encore plus spéciale. Quant au point de la victoire, je m’en fous. Je voulais gagner, peu importe qui aurait marqué. Ce n’était pas très beau comme point. » Pascal Clément a rendu hommage à son joueur étoile qui n’a pu retenir ses larmes. « Vicho a marqué l’histoire du programme, a louangé le pilote lavallois. Je suis content qu’il termine son parcours avec une médaille parce qu’il a été très courageux. Chapeau de ne pas avoir changé son parcours. Ton nom était difficile à dire à ton arrivée, mais les gens vont se souvenir de ton nom pour toujours. Merci, Vicho. »

« Je n’ai pas de mots pour remercier tout le monde, renchérit Parraguirre Villalobos. J’ai reçu tellement d’amour. J’avais plusieurs options, mais je voulais revenir chaque année pour mes coéquipiers et mes amis. Cette décision a valu la peine à 100 %. »

Obomsawin se signale

Joueur par excellence du match pour le bronze, Alexandre Obomsawin a mis en lumière l’appui des amateurs. « Je ne peux pas mettre assez d’emphase sur le rôle important qu’a joué la foule tout au long de la fin de semaine, a indiqué l’attaquant de 2e année. Notre remontée fut possible grâce aux partisans. Quand on a servi pour le match à 25-24, je tremblais tellement la foule était bruyante. »