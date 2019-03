Les fauxmages au banc d’essai

Selon le type de fromage, une portion de 30 g apporte entre 60 et 120 calories, de 4,5 à 10 g de gras (de 3,5 à 7 g de gras saturés), de 95 à 240 mg de sodium, de 4 à 7 g de protéines et de 8 à 20 % de l’apport en calcium. Les fromages sont donc en général plus protéinés et plus riches en calcium. Ils sont en général plus riches en gras saturés. La teneur en gras total et en sodium des deux types de produits est assez similaire.