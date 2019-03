Les larmes de Corey Hart

LONDON | Trente-cinq ans après être sorti de l’ombre en chantant Sunglasses at Night, Corey Hart est maintenant un immortel de la musique canadienne et il a fait les choses en grand, dimanche soir, à la 48e remise des prix Juno.

« Je pense qu’il y a un marché pour moi là-bas. Quand on est arrivés, il y avait déjà des gens qui connaissaient un peu ce que je faisais, qui savaient les paroles et il y a même la radio KCRW qui joue mes chansons. »

« Les gens avaient l’air dedans même s’ils ne savaient pas qui on était, moi et Loud. Je suis très fière d’avoir chanté en français et j’espère que les Juno vont faire ça chaque année », a déclaré Cœur de pirate en salle de presse.

On a quand même senti que les Juno voulaient se réconcilier avec des minorités longtemps ignorées. Ils ont particulièrement mis de l’avant les cultures autochtones : Elisapie a récité le traité de reconnaissance territoriale et on a eu droit à une prestation inspirante du plus récent vainqueur du prix Polaris, Jeremy Dutcher.