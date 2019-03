Les nids-de-poule font des dégâts dans la région de Québec

Le printemps n'est pas encore arrivé que déjà le redoux fait ses ravages sur de nombreuses routes de la région de Québec. Les nids-de-poule font leur apparition et les automobilistes doivent être vigilants.

«Les rues sont mal déneigées et en plus il y a de plus en plus de nids-de-poule», soutient un automobiliste de Québec.

Même son de cloche chez les chauffeurs de taxi. «La semaine dernière, j’ai dû faire réparer deux voitures en raison des nids-de-poule, ça m’a coûté plus de mille dollars», ajoute Ali Nefzi, chauffeur de taxi de Lévis.

«Les deux derniers jours, c’est pas mal juste ça qu’on fait des réparations de pneus en raison de trous dans la chaussée », explique Stéphane Masson, un garagiste de Lévis.

Vous souhaitez être dédommagés? Ce n’est pas simple. Selon la loi, les villes sont dégagées de toute responsabilité en cas de dommages matériels causés par l’état de la chaussée.

«Bien souvent, on doit se tourner vers sa compagnie d’assurance pour avoir réparation ou payer la facture. Collectivement, ce sont les automobilistes qui doivent assumer ces dommages-là, en même temps qu’on paie plus de quatre milliards de dollars en taxes diverses chaque année», ironise Pier-Olivier Fortin, porte-parole chez CAA-Québec.

Avant d’en arriver là, il est possible de signaler la présence de nids-de-poule auprès de sa Ville respective, entre autres, dans la plupart des cas, par internet ou par la ligne 311.