Les vacances en nature gagnent en popularité

Les Québécois sont de plus en plus nombreux à s’offrir des vacances estivales près de la nature d’ici et à profiter d’une offre en pleine expansion dans les pourvoiries.

« Les choses ont tellement évolué », lance Donald Farrar, exploitant de la pourvoirie du lac Oscar depuis 46 ans en Mauricie.

Autrefois visités surtout par une clientèle masculine, ces établissements attirent maintenant des gens de tous les horizons.

« De plus en plus de groupes de filles s’organisent et font comme les gars dans le temps », remarque M. Farrar derrière le comptoir de son kiosque au Salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec, qui s’est conclu dimanche.

Les pourvoiries sont maintenant plus accessibles, grâce à un réseau routier bien développé. En plus, elles offrent une foule d’activités qui vont bien au-delà de la chasse et de la pêche.

Se déconnecter

Des sorties en forêt pour faire la cueillette de petits fruits et pour identifier des oiseaux, par exemple, se prêtent parfaitement aux vacances familiales.

D’autres entreprises, comme la pourvoirie du lac Oscar, vont jusqu’à offrir des ateliers de méditation et des soins axés sur le bien-être.

Pour la directrice de l’entreprise familiale, Léa Farrar, beaucoup de personnes aiment se retrouver dans un endroit où il n’y a pas d’accès au réseau cellulaire ni de connexion Wi-Fi.

« Il y en a au poste d’accueil, mais au chalet, sur le territoire, il n’y a aucun réseau. Les familles sont tellement contentes quand je leur dis ça. Ils se disent qu’enfin, les enfants vont pouvoir se déconnecter et arrêter d’être sur les médias sociaux. »

Sur le plan de l’hébergement, les amateurs de plein air ont aussi l’embarras du choix, du chalet rustique à l’auberge cinq étoiles.

« Il y a une certaine mode à retourner vers la nature, à se ressourcer avec mère Nature », indique Patrick Campeau, porte-parole du Salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec.

Engouement

Profitant de cet engouement pour la nature, l’événement a connu l’un de ses meilleurs achalandages cette fin de semaine, selon les organisateurs.

Les visiteurs ont notamment pu se renseigner sur les 80 destinations représentées.

« L’offre s’est incroyablement diversifiée au Québec. Des lacs, il y en a tellement. Et les pourvoiries sont de plus en plus aguerries et organisées pour recevoir les familles », souligne aussi Roger Saint-Laurent, promoteur du Salon.