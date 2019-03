Marielle Thompson en or

La Canadienne Marielle Thompson a remporté la médaille d’or à l’épreuve de ski cross lors de la dernière Coupe du monde de la saison présentée dimanche à Veysonnaz, en Suisse.

Sacrée championne du monde le mois dernier, Thompson a signé sa première victoire de la saison en Coupe du monde et son cinquième podium. La Suédoise Sandra Naeslund et la Française Alizé Baron ont complété le top 3.

Pour sa part, Britanny Phelan a pris le quatrième rang. Après avoir remporté sa vague de quart de finale, elle a fini deuxième de sa course de demi-finale pour se retrouver parmi les quatre finalistes.

Respectivement première et deuxième de la petite finale, les Canadiennes India Sherret et Kelsey Serwa ont conclu l’épreuve aux cinquième et sixième rangs.

Chez les hommes, Brady Leman a remporté la médaille d’argent en terminant derrière le Français Jean-Frédéric Chapuis. Bastien Midol, également de la France, a complété le podium.

Le Montréalais Chris Del Bosco s’est arrêté en quart de finale pour conclure au neuvième échelon. Il avait précédemment pris le deuxième rang de sa course de huitième de finale.