Nouveau style, nouveau hayon

Non seulement la camionnette GMC Sierra Denali fait-elle peau neuve en 2019, mais elle dispose désormais d’un hayon multifonction de conception inédite. À cela s’ajoutera bientôt une caisse en fibre de carbone !

Au cours des dernières années, de plus en plus d’automobilistes canadiens ont remplacé leur voiture par une camionnette. En 2018, c’est un Canadien sur cinq qui a fait l’acquisition d’un véhicule de ce genre pour répondre aux besoins du travail, de la famille, une combinaison des deux, ou simplement pour des loisirs. Face à cette demande grandissante, les constructeurs ont naturellement diversifié leurs gammes jusqu’à offrir des versions étonnamment luxueuses, comme la GMC Sierra Denali.

L’appellation Denali, General Motors l’a empruntée il y a 17 ans au plus haut sommet d’Amérique du Nord, situé en Alaska. Depuis, elle désigne les versions cossues des utilitaires et des camionnettes GMC. Un nom qui se retrouve dans l’actualité automobile cette année avec la refonte de la gamme Sierra et l’arrivée d’une Sierra Denali dotée d’innovations inédites. Photos courtoisie, General Motors

On connaissait déjà le hayon EZ-Lift, conçu pour s’abaisser en douceur et se soulever sans effort. Depuis 2015, il est l’apanage des camionnettes GM, dont la Chevrolet Silverado High Country, une proche parente de la Sierra Denali. Par contre, cette année, GM a choisi de réserver à la Denali (et aux Sierra SLT et AT4) un hayon de conception inédite baptisé MultiPro. Constitué de trois sections articulées, il peut être utilisé de six manières différentes comme, par exemple, pour faciliter l’embarquement dans la caisse en formant un escalier, pour s’approcher de la surface de chargement en réduisant la longueur du hayon, ou en formant une barrière pour empêcher le chargement de glisser hors de la caisse. Tristement, sur le véhicule dont nous avons fait l’essai cet hiver, ce hayon était tout aussi difficile à déployer qu’à refermer. Un cas isolé ? Quoi qu’il en soit, il a fait paraître la fonction EZ-Lift nettement suffisante. Même le hayon à marche escamotable offert par Ford pour sa camionnette F-150 paraissait plus attrayant, malgré une conception moins sophistiquée. On se serait contenté des marches en coin qu’ont déjà les pare-chocs arrière de toutes les camionnettes GMC et Chevrolet. De conception simple et efficace, elles rendent l’accès à la caisse tellement facile !

UNE CAISSE QUI ENCAISSE Photos courtoisie, General Motors

Plus tard cette année, la Sierra Denali pourra être munie de la première caisse en fibre de carbone offerte par un grand constructeur. Appelée CarbonPro, cette caisse offrira une résistance supérieure aux éraflures et aux chocs, mais aussi à la corrosion. Son panneau de fond, l’intérieur de ses ailes et son plancher, d’ordinaire en acier, seront fabriqués en fibre de carbone. Par contre, les panneaux extérieurs des ailes seront en acier et elle aura un hayon de type MultiPro fait d’aluminium et de fibre de verre. Comparativement à une caisse de conception habituelle, la CarbonPro sera 28 kg plus légère. Cette diminution de poids s’ajoutera aux 135 kg retranchés à la Sierra 2019, par l’adoption de portes et d’un capot fabriqués en aluminium, mais aussi aux 40 kg en moins que pèse le châssis à longerons désormais construit en acier à haute résistance. Photos courtoisie, General Motors

En marge de ces innovations originales (quoi qu’on en pense), la Sierra Denali se distingue aussi par son nouveau système de remorquage ProGrade, qui facilite l’attelage d’une remorque, les déplacements sur route et les manoeuvres de stationnement. Nous avons également apprécié le système de visualisation « tête haute » multicolore, qui projette plusieurs informations sur une grande surface (3 x 7 po) à la base du pare-brise afin d’aider le conducteur à garder les yeux sur la route. Enfin, le rétroviseur à caméra arrière constitue une autre première notoire dans le créneau des camionnettes. Il procure un champ de vision beaucoup plus large qu’un rétroviseur traditionnel. A priori, l’idée paraît bonne : offrir une vue arrière accrue en éliminant les obstacles usuels, comme les passagers ou le contenu de la caisse. Cependant, ce système, qui utilise une lentille grand-angulaire, affiche sur la petite surface du rétroviseur des images inhabituelles qui peuvent fausser le jugement du conducteur, surtout pour ce qui est des distances. Heureusement, ce rétroviseur peut également servir de manière usuelle. Photos courtoisie, General Motors

BIENTÔT, UN TURBODIESEL

Côté mécanique, l’offre s’avère moins novatrice puisqu’on a droit aux mêmes moteurs qu’en 2018, du moins pour le moment. Le V8 EcoTec3 de 5,3 L, qui produit 355 ch et 383 lb-pi de couple, est le moteur de série, alors qu’un V8 de 6,2 L livrant 420 ch et 460 lb-pi est offert en option. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports utilisée l’an dernier sert de nouveau au moteur de 5,3 L, alors qu’une nouvelle boîte à 10 rapports s’y est substituée pour l’autre V8. En outre, le constructeur a confirmé qu’un 6-cylindres en ligne Duramax turbodiesel de 3,0 L fera ses débuts durant l’été. Il sera jumelé à la boîte à 10 rapports, mais on ignore ses cotes de puissance et de couple, et, surtout, son prix.

D’ici là, à cause de son couple important, le moteur de 6,2 L restera sans doute le choix des automobilistes ayant de lourdes charges à remorquer. Notons toutefois que la capacité de remorquage de la Sierra Denali est limitée à 4 264 kg (9 400 lb), alors que celle des Sierra SLE, Elevation et SLT peut atteindre 5 489 kg (12 100 lb) avec l’ensemble Remorquage Max, option qui leur est réservée.

Afin d’optimiser la consommation de carburant de ces V8, on les avait déjà munis d’un variateur de cylindrée, système grâce auquel des cylindres (jusqu’à six) peuvent être désactivés, selon les conditions de conduite du moment. Pour 2019, on ajoute un système d’arrêt-démarrage automatique au ralenti. Leur action combinée, et celle de la boîte à 10 rapports du V8 de 6,2 L, contribuent sans doute légèrement (certains diront marginalement) à réduire la consommation. Selon les cotes publiées par Ressources naturelles Canada, elle aurait diminué de 2 à 3 dixièmes de litre aux 100 km comparativement à celles des modèles 2018. Pour notre véhicule d’essai, qui avait le V8 de 6,2 L, cela signifie tout de même une moyenne de 13,9 L aux 100 km... en été. Vous avez dit énergivore ?

Au Canada, GM n’offre d’ailleurs que des Denali à quatre roues motrices, les versions à deux roues motrices étant réservées aux Étatsuniens. Quoi qu’on en dise, ce choix, qui est imposé par le petit volume de ventes de notre marché, se traduit par de nets avantages. D’abord, les versions à quatre roues motrices donnent plus de latitude au conducteur lorsque les conditions routières se dégradent ou qu’on circule sur un sol moins hospitalier. De plus, une camionnette 4x4 a toujours une valeur de reprise supérieure.