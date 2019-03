Plus chaleureux qu’aux X Games!

« Oui, c’est sûr. Ce sont des Québécois de Québec, des gens qui me connaissent. C’est ma plus belle compétition de l’année. Il y avait une belle “vibe”, c’était vraiment chaleureux », a exprimé la vice championne olympique aux Jeux de 2018.

L’issue s’est pratiquement jouée dès la première des trois rondes lorsque Marino, dernière des six concurrentes à s’élancer, a surpassé avec sa note de 87,50 points celle de 85,25 que venait d’obtenir Blouin. Même pour un œil avisé, la sanction des juges a soulevé un doute.

« On ne peut pas le crier sur les toits, mais dans ma perspective, même si on ne voit pas tout d’en haut [où il était situé], j’ai l’impression que Laurie aurait dû scorer plus haut sur ce premier saut. Au total, Julia mérite sa première place, mais au premier saut, Laurie aurait dû obtenir un meilleur score », a partagé leur entraîneur.