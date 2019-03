Québec : des proches d'un jeune tué par un conducteur en état d'ébriété toujours ébranlés un an plus tard

Presque un an jour pour jour après la mort du jeune Thomas Ratté, heurté par un conducteur en état d'ébriété à Québec, l'émotion est encore vive pour ses proches.

Rencontrée sur les lieux où l'adolescent de 17 ans a perdu la vie sur l'avenue Bourg-Royale dans le secteur de Beauport, la mère de Thomas Ratté a encore du mal à accepter la mort de son fils. La Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies prend évidemment un tout nouveau sens pour elle qui souhaite voir changer les mentalités en incitant la population à dénoncer encore davantage ce genre de comportement.

«J'invite chaque citoyen à se demander ce qu'il peut faire concrètement pour changer les choses et qu'est-ce qu'il peut amener comme solutions dans son entourage», a affirmé Odette Lachance, la mère de Thomas Ratté.

Deux des amis qui marchaient en compagnie de Thomas Ratté, lorsqu'il a été tué, sont aussi d'avis que la prévention passe par l'entourage des conducteurs.

«C'est clair depuis que j'ai vécu ça , je ne laisserai jamais quelqu'un partir en état d'ébriété avec son auto», a dit Anthony Tremblay.

«Que ce soit de la famille ou des amis, de permettre à quelqu'un de partir avec son auto en état d'ébriété, c'est de permettre à cette personne d'aller peut-être en tuer une autre ou de se tuer elle-même», a affirmé de son côté Camélia Lopez.

Chaque année l'alcool est la cause d'environ 30 % des accidents mortels. La distraction et le cellulaire au volant sont impliqués dans 34 % des décès et la vitesse dans 33 %.