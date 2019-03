Retour d’un emprunt à une bibliothèque... après 42 ans!

Un livre sur l’art de survivre dans la nature a retrouvé cette semaine son chemin vers une bibliothèque de Colombie-Britannique, après un emprunt de 42 ans.

D’après Global News, le livre Wilderness Living: A Complete Handbook and Guide to Pioneering in North America (Vie sauvage: un guide et manuel complet pour le pionnier en Amérique du Nord) avait été emprunté en 1977 à la succursale d’Union Bay de la Bibliothèque régionale de l’île de Vancouver.

Lundi, le livre a été déposé à la succursale de Courtenay, à 15 km d’Union Bay, de manière anonyme.

Avec un tarif de 30 cents par jour de retard, son emprunteur, inconnu, aurait dû payer des frais de 4500 $. Heureusement, la Bibliothèque a plafonné les frais à 10 $.

Le porte-parole de l’organisation, David Carson, a indiqué que ce retour a sans doute établi un record dans la province.

«S’il y a un livre qui a été emprunté plus longtemps, je ne suis pas au courant», a-t-il expliqué à Global News.

«C’est un livre sur la survie en pleine nature, a ajouté David Carson, j’espère donc qu’il a trouvé son chemin hors des sentiers battus et qu’il a passé les 42 dernières années au cœur de la nature à aider une personne ou une famille à survivre et à prospérer dans l’île de Vancouver.»