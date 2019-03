Qui dit gala, dit tapis rouge. Celui des Juno, qui célèbre la musique d’un océan à l’autre, ne fait pas exception et les vedettes canadiennes ont défilé avec enthousiasme devant photographes et journalistes avant de s’engouffrer dans l’enceinte du Budweiser Gardens de London. Si certains se sont fait remarquer avec une tenue plus excentrique, la plupart des artistes ont opté pour des vêtements plus sobres et le noir était à l’honneur.