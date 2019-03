Tanguay prête pour l’Arizona et la Californie

PONTE VEDRA BEACH | Après un voyage en Australie où elle a amorcé la saison de la LPGA et un court arrêt au Québec, Anne-Catherine Tanguay est de retour à l’entraînement en Floride pour préparer sa rentrée américaine.

Cette semaine, elle se dirigera vers l’Arizona alors qu’elle participera au championnat Bank of Hope Founders à Phoenix.

La golfeuse québécoise a amorcé sa saison en force avec une 32e place à l’Omnium de Victoria au début du mois de février. Un contraste frappant avec l’an dernier, alors qu’elle était tombée sous le couperet à ses cinq premières sorties.

Cette fois, ce premier tournoi convaincant lui a insufflé une bonne dose de confiance qui lui sera utile dans sa prochaine séquence. Après l’événement en Arizona, elle se rendra en Californie pour la Classique Kia. Si elle parvient à livrer de solides performances, elle pourrait gagner son billet au premier majeur de la saison, le championnat ANA Inspiration, prévu au début d’avril à Rancho Mirage.

Efficacité

Le mois qu’elle a passé loin de la compétition depuis son retour de l’Australie l’a rongée. Elle veut retrouver la compétition. C’est bon signe.

« Je suis rendue au point où j’ai hâte de jouer et de tester mon jeu. J’ai fait beaucoup de progrès depuis l’Australie. J’ai mis beaucoup d’efforts sur mon jeu court. J’ai amélioré ma technique. C’est encore le début de la saison, mais je vais davantage gagner en confiance au fil des tournois. Je serai plus à l’aise. Mon objectif à court terme, c’est de me qualifier au premier majeur », souligne-t-elle en discussion avec Le Journal à Delray Beach, son pied-à-terre en Floride.

À son unique présence dans un majeur, elle n’avait pas participé aux rondes finales lors du championnat de la PGA l’an dernier. Cette fois, elle veut éviter de rentrer à la maison plus tôt si elle parvient à gagner son billet.

Si Tanguay s’était attaquée à ses approches coupées et à son jeu sur les verts durant l’hiver, elle tente maintenant d’améliorer ses approches à une trentaine de verges du fanion. Un aspect de son jeu dont elle n’était pas amplement satisfaite.

« Je veux pouvoir atteindre les normales 5 en deux coups. Lorsque je ne serai pas capable, je vais devoir me placer en position où j’aurai un coup confortable, ce que je ne faisais pas auparavant. Je dois être en mesure de placer mes balles dans un rayon de 10 pieds du drapeau », explique la golfeuse de 28 ans.

Terre à terre

En se hissant en deuxième position de l’Omnium de Victoria à sa première ronde officielle de la saison LPGA grâce à une carte de 66 (-6), Tanguay est restée fidèle à elle-même. Elle n’est pas tombée dans un excès de confiance avec ce chaud départ.

Par chance, car la suite n’a pas été de tout repos. Les conditions australiennes l’ont mise à l’épreuve, ce qui l’a souvent fait douter. Depuis sa séquence fructueuse en fin de campagne l’an dernier, elle tente d’éliminer ses doutes sur le parcours.