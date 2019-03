Un important devoir de mémoire

Né à Varsovie en 1936, l’écrivain Marek Halter a survécu à la Seconde Guerre mondiale et au génocide du peuple juif. Il a été lui-même témoin d’événements historiques, a rencontré des dirigeants et participé à des discussions diplomatiques de haute voltige. Il partage ses souvenirs exceptionnels dans ses mémoires, Je rêvais de changer le monde.

Au fil des décennies, Marek Halter­­­ a remis des fleurs à Staline, discuté avec Arafat, Sadate, Poutine, Che Guevara, le pape François, le pape Jean-Paul II et le président argentin Juan Perón.

Il s’est fait un devoir de raconter l’histoire du peuple juif et milite toujours pour la paix.

« En m’approchant de lui, je me suis dit, tiens, voilà un homme beaucoup plus petit que sur ses photos », se souvient-il, en entrevue depuis son bureau parisien.

« Il empestait le tabac. Il avait des petits trous sur le visage parce qu’il a dû avoir la vérole quand il était petit. Je me suis dit : au fond, il est comme nous tous ! »

« À partir de ce moment-là, je me suis libéré de cette peur de m’approcher des gens qui tiennent ma vie entre leurs mains, qui décident, qui dirigent le destin des gens. Ça m’a permis de parler avec eux. »

D’un seul coup, il s’est rendu compte que plus de 80 années étaient passées.

« Je savais qu’elle était condamnée. Elle avait le Parkinson. Je lui lisais les chapitres tous les jours et je m’adressais à elle, d’une certaine manière. J’ai fait un pacte avec Dieu : Dieu, gardez mon épouse vivante tant que je n’ai pas terminé le livre. Et il a tenu parole. Elle est morte quand j’ai terminé le livre, et j’ai ajouté seulement une phrase, qui se trouve dans le livre : Clara est morte. »