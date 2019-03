Une femme accouche de sextuplés en neuf minutes

Une femme a donné naissance à des sextuplés vendredi matin dans un hôpital de Houston, au Texas. En seulement neuf minutes, entre 4h50 et 4h59, Thelma Chiaka a accouché de quatre garçons et deux filles.

Dans un communiqué, le Women’s Hospital of Texas a mentionné que le poids des nouveaux-nés variait d’une livre et 12 onces à deux livres et 14 onces. Les poupons sont dans un état stable et continuent d’être soignés au département de néonatalité de l’hôpital.

L’établissement de santé a aussi fait savoir que la maman se portait bien. Les deux fillettes se prénommeront Zina et Zuriel.

Les chances de mettre au monde des sextuplés sont de une sur 4,7 milliards.