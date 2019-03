«100 génies»: un autre jeu pour Pierre-Yves Lord à Radio-Canada

Pierre-Yves Lord enchaîne les jeux télévisés à Radio-Canada. En plus de piloter la nouveauté «Mémorable!» à compter de ce printemps, il développe «100 génies», une émission dédiée aux adolescents qui sera à l’antenne l’automne ou l’hiver prochain.

Entièrement développé au Québec, «100 génies» est un jeu «dans lequel, vraiment, on va s’intéresser à l’intelligence, à la vivacité d’esprit et aux prouesses intellectuelles de jeunes entre 14 et 17 ans», a précisé l’animateur, lundi.

Les 100 participants choisis au Canada devront faire preuve de mémoire, de logique, d’observation et d’esprit d’équipe pour amasser des points. Il y aura entre autres des prestations et des éléments de jeux d’évasion à noter afin de répondre adéquatement à certaines réponses.

Deux équipes de trois seront formées pour s’affronter. Les autres jeunes se retrouvant dans le studio 42 de Radio-Canada pourront aussi avoir une incidence directe sur le match et tenter d’assurer leur présence à la rencontre suivante.

Cérébral

Pour Pierre-Yves Lord, ce projet lui rappelle ses années d’études. «J’ai grandi dans une école secondaire où les vedettes étaient ceux qui faisaient du théâtre et qui étaient dans l’équipe de "Génies en herbe", alors je suis tellement excité à l’idée de me retrouver dans une émission où on fait l’éloge de l’intelligence, de la connaissance générale», a-t-il laissé savoir.

Cette fois, c’est l’intellect qui primera sur le corps. «Je n’ai rien contre les jeux de séduction et les prouesses physiques, mais quand tu connais beaucoup de choses, que tu t’intéresses à ce qui se passe sur ta planète, tu n’es pas un "geek", tu n’es pas un "nerd". C’est ce qu’on va mettre de l’avant», a ajouté l’animateur.

Présenté à raison d’une fois par semaine, le jeu a été bâti en format de 60 minutes. Il est une production Fair-Play. Des bourses d’études seront remises aux gagnants.

Il est déjà possible de s’inscrire à l’adresse www.100genies.com. Outre des entrevues qui seront conduites pour garnir le bassin des 100 joueurs, on tiendra des journées d’auditions.