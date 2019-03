2,5 M$ prévus en publicité sur les sites des géants du web

Pour la seule année 2019, l’Office du tourisme de Québec (OTQ) pense dépenser jusqu’à 2,46 millions $ en contenu publicitaire sur les sites de géants du web comme Facebook, Google, Instagram ou YouTube.

C’est ce qu’on peut lire dans deux documents distincts publiés sur le site internet du système d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec.

Il ne s’agit pas à proprement parler de contrats passés entre l’OTQ et ces géants. C’est plutôt la Ville de Québec qui autorise l’Office à dépenser jusqu’à 2 millions $ en contenu publicitaire sur Facebook (qui possède Instagram) et 460 000 $ sur Google (qui détient YouTube).

Une « économie » de 350 000 $

Même si ces sommes peuvent paraître énormes, elles représenteront une « économie » de 350 000 $ pour l’année 2019 par rapport à 2018. En réalisant le travail à l’interne, l’OTQ évite de payer les commissions qui étaient auparavant versées aux agences de placement publicitaires, a assuré Jenna Dubé, conseillère en communication de l’OTQ.

Une dérogation légale permet aux organismes publics comme l’OTQ d’accorder des contrats pour la mise en œuvre de leur stratégie de communication, sans passer par la procédure habituelle des appels d’offres. Les éventuels contrats seront accordés de gré à gré, a précisé la porte-parole de l’Office.

Flexibilité et performance

L’autre avantage de réaliser le travail à l’interne est celui de la flexibilité. Si l’OTQ réalise en cours de route que tel ou tel site ne répond plus à ses besoins, rien ne l’oblige à continuer d’y publier de la publicité.

Cela n’était pas possible dans les contrats « clé en main » réalisés par l’intermédiaire des agences de placement, a fait savoir Jenna Dubé.

Le choix de Facebook et de Google n’est pas dû au hasard. « En raison de son niveau de pénétration à l’échelle mondiale, Facebook demeure l’endroit de prédilection pour les discussions entre consommateurs, entreprises, médias et divers acteurs de la société au quotidien, surtout quand on y ajoute les applications mobiles Instagram, Messenger et WhatsApp », a insisté Mme Dubé.

D’après elle, « Google demeure un canal média majeur pour différentes actions de marketing numérique. La publicité vidéo est en croissance sur YouTube et l’achat de mots clés au CPC (coût par clic) sur AdWords est l’un des placements les plus performants de l’OTQ ».