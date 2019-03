À Entourage-sur-le-Lac, on a tout pour être bien

Alors que je revenais de patiner sur le lac et faire une balade en vélo sur neige, Saskia Thuot était sur la terrasse du complexe touristique en train de faire un vox pop pour son émission magazine Bien, diffusée à TVA. Elle demandait à quel âge on se sent le plus heureux, en relation avec la courbe du bonheur.

Photo courtoisie, Francis Fontainee

Drôle de hasard de m’y retrouver au même moment, car s’il y a un endroit où on se sent bien, c’est justement dans un complexe comme Entourage-sur-le-Lac à Lac-Beauport, où on a tout à portée de main. Sports, nature, jacuzzi extérieur ; le grand luxe.

S’ajoutent des activités pour le bien-être : yoga, jogging ou mise en forme en gymnase. Le tout, à proximité de Québec !

Photo courtoisie, Francis Fontainee

Plein air

Pour revenir à la courbe du bonheur, la plupart des convives semblaient être au sommet, surtout ceux avec des enfants qui, après avoir pris l’air, allaient se détendre à la salle de jeux.

Mais avec ou sans enfants, ce qui plaît aussi, c’est l’équipement de plein air disponible sur les lieux. On n’a rien à apporter. L’hiver, on a accès à des patins, à des vélos à pneus surdimensionnés (VPS) ou à des raquettes qu’on devrait utiliser encore quelque temps.

Dès le début du printemps, des vélos hybrides nous sont prêtés pour rouler autour du lac. L’été, kayaks et planches à pagaie sont à notre disposition sur la plage. Tout près, aux Sentiers du Moulin, on roule en vélo de montagne ou on part à pied en randonnée.

Photo courtoisie, Francis Fontainee

À table

Même si toutes les chambres sont munies d’un micro-ondes et d’un frigo, il n’est pas interdit de se gâter au restaurant tout en tenant compte de notre budget. Mon coup de cœur va au tartare de saumon avec avocat, mangue, coriandre et pesto de chou frisé. De quoi faire grimper la courbe du bonheur...

En bref

Chambres : à partir de 159 $ la nuit (micro-ondes, frigo et divan-lit)

Frais de séjour : 18 $ par jour pour le prêt d’équipement et les sessions de groupe avec entraîneur

entourageresort.com

D’autres idées pour le week-end

Tremblant au printemps

À compter du 23 mars, le village piétonnier aura des airs de printemps. Terrasses, foyers, musique avec DJ et événements festifs jusqu’au 21 avril. Tous les week-ends.

tremblant.ca

Spa distinct au Vieux-Québec

Le Strom Spa nordique est en lice pour le prix du public 2019 par l’Ordre des architectes du Québec (OAQ). Les bâtiments évoquent la riche histoire portuaire du site.

stromspa.com

Au mont Saint-Grégoire

Les sentiers du CIME mènent au sommet de cette belle montérégienne en une heure ou moins. Point de vue à 360 degrés. Crampons recommandés (à louer sur place).

cimehautrichelieu.qc.ca