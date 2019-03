Apprendre à se connaître

Depuis hier (et jusqu’au 23 mars) se déroule la 31e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour nous rappeler l’importance de faire une place de choix en société aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces personnes qui, comme nous, peuvent parfois avoir un parcours irrégulier, bénéficient d’une vie riche lorsqu’elles sont bien encadrées, et ce, tant aux niveaux académique et professionnel que socioaffectif. Au Québec, plus de 82 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle. Les artistes multidisciplinaires Vincent-Guillaume Otis et Gabrielle Marion-Rivard sont les porte-parole de cette semaine.

Le concessionnaire L’Ange-Gardien Ford s’est distingué de nouveau parmi tous les concessionnaires Ford du pays en recevant la distinction Club Diamant remise par Ford Canada. Cette récompense, la plus prestigieuse à être remise par Ford Canada lors des Prix du Président, est décernée annuellement à travers le pays aux concessionnaires qui ont connu des résultats exceptionnels en vente et en matière de satisfaction de la clientèle. Sur la photo, Normand Fortier, directeur général de L’Ange-Gardien Ford, est entouré des membres de son équipe.

Pierre Dolbec (photo de gauche), président de Dolbec International, et Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, ont accepté la coprésidence d’honneur du 7e Souper-bénéfice annuel Les Amis de la Saint-Vincent de Paul (SSVP), le jeudi 25 avril, dès 17 h 30, à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec. Les fonds amassés dans le cadre de cette soirée (repas gastronomique 4 services et encan silencieux) aideront la SSVP à poursuivre sa mission auprès des plus démunis de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Depuis plus de 170 ans, la SSVP offre une aide concrète et quotidienne, sans discrimination.

Pierre Morency, de la joaillerie qui porte son nom, au 1329, avenue Maguire, dans l’arrondissement Sillery, à Québec, a célébré hier son 30e anniversaire en affaires. C’est en effet le 17 mars 1989 que Pierre Morency ouvrait sa bijouterie. Trente ans plus tard, il est toujours aussi passionné et n’hésite pas un seul instant à dire qu’il pratique le plus beau métier du monde.

Zdeno Chára (photo), défenseur slovaque de la LNH (Bruins), 42 ans... Stéphanie Brais, responsable relation client (Le Moi Inc.) et conjointe du conférencier bien connu Sylvain Boudreau, 43 ans... Queeen Latifah, chanteuse et actrice, 49 ans... Vanessa Williams, chanteuse et actrice, 56ans... Guy Carbonneau, ex-entraîneur-chef chez le Canadien de Montréal (2006-2009), analyste à RDS, 59 ans... Guy Lapointe, défenseur avec le Canadien de 1968 à 1982, 71 ans.

