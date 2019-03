Attentat en Nouvelle-Zélande: Trudeau dénonce des dirigeants qui incitent à la haine

OTTAWA | Les dirigeants politiques devraient dénoncer plus fermement les idéaux haineux menant à des attentats terroristes comme celui qui a frappé la Nouvelle-Zélande et cesser de courtiser des extrémistes pour gagner quelques votes, a tonné Justin Trudeau lundi.

«J’aimerais dire ceci aux politiciens et aux leaders du monde: la politique tendancieuse, la facilité avec laquelle certains choisissent de s’approprier des idées extrémistes – il faut que ça arrête», a dit le premier ministre en revenant sur les attaques qui ont fait 50 morts dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, vendredi.

M. Trudeau n’a nommément ciblé aucun politicien en particulier dans son allocution devant la Chambre des communes.

La réaction du président américain à la tragédie avait toutefois suscité une pluie de critiques. S’il s’est empressé de condamner «les événements horribles», vendredi soir, Donald Trump a aussi minimisé la menace que représente l’idéologie du suprématisme blanc.

Le chef conservateur Andrew Scheer a aussi été blâmé pour avoir omis de mentionner que les victimes de l’attentat sont des musulmans, dans sa déclaration initiale réagissant aux événements.

Justin Trudeau a accusé certains politiciens de légitimer les discours haineux en courtisant des extrémistes comme potentiels électeurs aussitôt la poussière retombée après une nouvelle tragédie.

«D’une année à l’autre, d’une décennie à l’autre, on pleure la perte de ces innocents-ci dans ce pays-là, et on promet de faire mieux. Mais, ensuite, le cycle se répète. Les leaders décident que la haine est un sentiment qu’ils peuvent exploiter», a dénoncé M. Trudeau.