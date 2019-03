Basketball : place à la folie du mois de mars

Pendant toute la saison de basketball universitaire américain, les meilleures équipes au pays de l’Oncle Sam se préparent pour le prestigieux tournoi de la NCAA, communément appelé le «March Madness». Son format à élimination unique fait de cette compétition une des plus excitantes qui soient.

Les ambitions des favoris peuvent être anéanties dès le premier match, tandis qu’une équipe négligée peut trouver son rythme juste au bon moment et connaître un parcours inespéré. Le tournoi se mettra en branle mardi. Pour l’occasion, voici les équipes et les joueurs à surveiller dans les prochaines semaines.

Luguentz Dort

Le Québécois Luguentz Dort sera en action en première ronde («First Four»), mercredi. L’arrière montréalais de 19 ans tentera de mener les Sun Devils d’Arizona State à la victoire contre le Red Storm de St. John’s.

Les gagnants des quatre matchs du «First Four» se qualifient dans le tableau principal, qui comprend quatre régions de 16 équipes, pour un total de 64 formations.

En cas de victoire, les Sun Devils auraient ensuite rendez-vous avec les Bulls de Buffalo, sixièmes favoris dans la région de l’Ouest.

S’il décide de participer au prochain repêchage de la NBA, Dort pourrait être sélectionné en fin de première ronde, selon de nombreux experts.

D’autres Québécois

Deux autres joueurs du Québec prendront part au «March Madness» : Joseph Chartouny (arrière pour les Golden Eagles de Marquette) et Eze Dike (arrière pour les Bulldogs de Yale).

Yale, 14e dans la région de l’Est, aura un gros défi à son premier duel, jeudi à 12 h 40, contre les Tigers de LSU (3e). Plus tard en après-midi, Marquette, classé cinquième dans l’Ouest, affrontera les Racers de Murray State (12e).

Duke et Zion Williamson

Les Blue Devils de Duke, premières têtes de série dans l’Est, sont les grands favoris pour remporter le titre cette année et la présence de Zion Williamson en est la raison principale. Williamson a été le joueur le plus dominant cette saison au niveau universitaire et sera assurément sélectionné au premier rang du prochain repêchage de la NBA.

La formation de Mike Krzyzewski déborde de talent, tellement que trois, peut-être même quatre, autres joueurs pourraient partir au premier tour, dont le très talentueux Canadien RJ Barret. La dernière conquête de Duke au «March Madness» remonte à 2015.

Qui sera l’équipe Cendrillon?

L’an dernier, les Ramblers de Loyola-Chicago, 11es dans leur région, ont surpris tout le monde en atteignant le carré d’as («Final Four»). Qui sera l’équipe Cendrillon cette fois?

Les Racers de Murray State, 12es dans l’Ouest, semblent des candidats de choix, surtout parce qu’ils comptent sur le meneur de jeu Ja Morant, un des meilleurs espoirs en vue du repêchage.

Les démons de Virginia

Qui dit équipe Cendrillon dit aussi déception. Pour qu’une formation cause la surprise, une favorite doit tomber. Il n’y a pas de meilleur exemple que les Cavaliers de Virginia. Ils sont devenus les premiers favoris d'une région dans l’histoire du tournoi à perdre leur premier match quand ils se sont inclinés devant les Retrievers d’UMBC, l’an dernier.

Numéros 1 dans le Sud, ils ne voudront certainement pas revivre ce cauchemar contre les Bulldogs de Gardner-Webb, vendredi.