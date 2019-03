Ça suffit!

Décidément, plus on avance, plus on recule dans le dossier de la peinture du pont de Québec. Une situation qui ne peut plus durer.

Car s’il y a une évidence qui ressort du scénario le plus récent obtenu par notre Bureau parlementaire la semaine dernière, c’est que plus le temps passe, plus les coûts pour repeindre le pont augmentent. De 400 M$ il y a quelques années, ces coûts sont passés à 559 M$ sur 25 ans. Et plus le pont rouille, plus ça coûtera cher au bout du compte.

J’entends déjà ceux qui réclament la démolition du pont de Québec affirmer que c’est la solution. D’une part, il serait fort déplorable d’anéantir ce lien économique vital pour la région, pour laquelle il s’avère un symbole historique et patrimonial.

Le pont de Québec constitue en effet le plus long pont cantilever au monde et est désigné lieu historique national du Canada. Il a aussi été désigné monument historique international du génie civil, distinction décernée par les associations d’ingénieurs canadienne et américaine, en 1987, à laquelle même la tour Eiffel n’a pas eu droit à ce jour.

Puis, il faut réaliser qu’une telle opération de destruction ne s’effectuerait pas sans frais. Les coûts se chiffreraient entre 280 et 310 M$, selon un rapport du groupe Malette publié en 2017. Il faudrait ajouter une somme avoisinant 800 M$ pour reconstruire une infrastructure.

Toujours incontournable

La solution de remplacement ne pourrait évidemment pas passer par un troisième lien, puisque les trois quarts des déplacements entre les deux rives se font de l’ouest vers l’ouest. En d’autres termes, les gens qui utilisent les ponts à l’ouest habitent en vaste majorité à l’ouest de Lévis et travaillent pour la plupart à l’ouest de Québec.

Vous imaginez ? Leur annoncer qu’ils devront parcourir 40 kilomètres de plus le matin sur la Rive-Sud, et autant sur la Rive-Nord, pour se rendre au travail matin et soir ? Ce serait tout à fait invraisemblable.

Pour toutes ces raisons, le pont de Québec représente donc un incontournable et il faut trouver une solution, ce que les libéraux fédéraux s’étaient engagés à faire rapidement.

L’impasse

Mais voilà que c’est à nouveau l’impasse, le gouvernement du Québec refusant d’assumer des frais de 150 à 200 M$ pour la peinture, comme le réclame le fédéral dans le plus récent scénario. Il est dommage de voir que le fédéral a écarté la reprise de possession du pont, alors qu’il est tout à fait illogique qu’une telle infrastructure publique appartienne à une entreprise privée, soit le CN.

Dans le contexte, une telle bataille risque de se répéter. À Montréal, le fédéral est propriétaire des ponts Champlain et Jacques-Cartier.

Puis, le gouvernement du Québec pourrait se montrer plus ouvert à une certaine contribution, d’autant plus qu’il représente de loin le principal utilisateur du pont, à hauteur d’environ 90 %. On peut comprendre Québec de vouloir éviter de créer un précédent. Mais il n’est pas déraisonnable d’exiger une contribution de sa part.