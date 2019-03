Festival Juste pour rire: plusieurs humoristes connus aux Soirées Carte Blanche

Les vedettes québécoises de l’humour se succéderont lors des cinq Soirées Carte Blanche présentées dans le cadre du Festival Juste pour rire, du 16 au 20 juillet.

Les noms des premiers invités ont été annoncés lundi. Pour son spectacle le 16 juillet, Katherine Levac comptera sur la présence de Rosalie Vaillancourt et Les Denis Drolet. Le lendemain, Philippe Laprise accueillera Neev et Patrick Groulx. Puis, Anne-Élisabeth Bossé présentera Sébastien Dubé et Dominic Paquet le 18 juillet, soit la veille où Maude Landry se joindra au duo formé de Julien Lacroix et Adib Alkhalidey. Enfin, Sam Breton présentera un numéro pour Jay Du Temple, le 20 juillet.

Toutes ces soirées d’humour auront lieu à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

De plus, Mike Ward a confirmé sa contribution aux deux représentations du «Cabaret à Laurent» le 12 juillet. Au total, Laurent Paquin proposera six représentations inspirées des «comedy clubs» de New York, du 12 au 14 juillet, à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National.

Afin de se procurer un ou des billets pour l’une ou l’autre de ces soirées, on se rend au hahaha.com.

La prochaine édition du Festival Juste pour rire se déroulera du 10 au 28 juillet.