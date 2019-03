Gabrielle Shonk: une nomination inattendue aux Junos

LONDON | Les artistes disent souvent qu’ils ne s’y attendaient pas lorsqu’ils obtiennent une nomination dans un gala prestigieux. Dans le cas de Gabrielle Shonk, qui était en lice en fin de semaine pour un prix Juno, avouer sa surprise n’était pas un cliché ou un acte de fausse humilité puisqu’elle ignorait que sa maison de disques avait soumis son album au comité de candidatures.

« Ils l’ont soumis sans me le dire. Donc, si jamais on obtenait une nomination, ce serait une belle surprise. Sinon, on ne serait pas déçus. Finalement, c’était vraiment une surprise », confie l’artiste originaire de Québec, que Le Journal a rencontrée à London, il y a quelques jours, tout juste avant qu’elle défile sur le tapis rouge avec les autres vedettes canadiennes présentes.

Comme on l’avait gardée dans l’ignorance, Gabrielle Shonk n’avait même pas regardé l’annonce des finalistes. C’est même un membre des Sheepdogs, un groupe de la Saskatchewan qu’elle avait auparavant rencontré lors d’un spectacle à l’Impérial, qui lui a appris qu’elle était en lice pour le Juno de l’album adulte alternatif de l’année.

Heureuse nouvelle

« Il m’a envoyé un message texte pour me féliciter de ma nomination. Je pensais qu’il s’était trompé de personne », raconte-t-elle, encore amusée de la chose.

Après vérifications, c’était bien vrai. Son premier album, qui porte simplement son nom, se retrouvait finaliste aux côtés de Bahamas, des Montréalais The Barr Brothers, Dan Mangan et Rhye.

Avec Hubert Lenoir, Tire le coyote et Boogat, elle était l’une des quatre artistes de la ville de Québec à convoiter un prix Juno. « J’ai une petite fierté pour ma ville », dit Shonk.

Quand même, cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard.

Depuis la sortie de son premier album éponyme sur étiquette Universal, l’an passé, Gabrielle Shonk a ratissé son Canada deux fois. En première partie de Bobby Bazini d’abord, puis avec le groupe Dashboard Confessionnal.

« Il y a seulement les Maritimes que je n’ai pas vraiment faites encore », dit celle qui souhaite que son prochain album lui permette de mettre sur pied sa tournée en tant que tête d’affiche.

Un deuxième opus

La préparation de ce second opus constituera d’ailleurs son principal emploi du temps au cours de la prochaine année. Elle fera encore équipe avec sa gang de Québec, les Simon Pedneault, Jessy Caron, Pierre-Emmanuel Beaudoin, Cédric Martel et Gabriel Desjardins.

« C’est important de continuer avec eux parce que ça va vraiment bien. Ils me connaissent et me rendent meilleure. »

► Le Juno de l’album adulte alternatif a finalement été remporté par Bahamas.