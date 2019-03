Humanitæ, un milieu de vie dédié aux aînés atteints de troubles de la mémoire

Situé à Lebourgneuf, aux coins du boulevard Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf, Humanitӕ est le premier milieu de vie de cette taille au Québec conçu spécifiquement pour les aînés atteints de troubles de la mémoire. Installés depuis bientôt deux mois, les premiers résidents profitent maintenant d’un environnement unique adapté à leurs besoins et à leurs intérêts.

Se sentir à la maison, à Humanitӕ

Salon de beauté, magasin général, coin chasse et pêche, parc pour enfants, corde à linge intérieure, salles thématiques sur les voyages, la musique... Tellement de détails ont été pensés pour offrir aux résidents un environnement stimulant et sécuritaire, qui invite à rester actifs et occupés. À Humanitæ, les résidents sont chez eux. Ils peuvent donc apporter leurs meubles et leurs éléments décoratifs, comme leur literie ou leurs cadres. Accompagnés d’une équipe de passionnés formée en continu par des professionnels de renom, les résidents partagent des moments de qualité à échanger sur des passions communes.

Les premiers résidents sont installés depuis peu et déjà les bénéfices sont palpables. Les familles sont heureuses de constater que leur proche s’émancipe, redécouvre ses activités préférées et développe de nouvelles relations de confiance avec les intervenants. Qualité de vie, autonomie et dignité s’allient enfin pour offrir aux aînés atteints de troubles de la mémoire une solution rassurante pour l’avenir.

Un milieu de vie avant-gardiste

Aujourd’hui, plus de 564 000 Canadiens sont atteints d’une maladie cognitive, telle que la maladie d’Alzheimer. À ce chiffre s’ajoutent les 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année au Canada. Par l’ouverture d’un milieu de vie adapté à la réalité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Groupe Patrimoine guide le pas vers la mise en place de ressources spécialisées dans le domaine. Humanitæ s’allie à la Société Alzheimer de Québec et à de nombreux experts afin d’offrir une formation spécialisée aux employés d’Humanitæ, aux bénévoles et aux proches des personnes atteintes. Que ce soit en résidence ou au Centre d’accompagnement, les familles qui fréquenteront ce nouveau milieu de vie bénéficieront des approches et des méthodes les plus récentes en recherche scientifique.

Visitez Humanitæ !

À terme, les 12 maisonnées présenteront des espaces de vie familiers, avec une cuisine commune, une salle familiale et une grande terrasse, où vivront ensemble 12 à 15 résidents et intervenants. Familles et professionnels de la santé peuvent dès maintenant profiter d’une visite personnalisée avec un conseiller en milieu de vie pour tout découvrir de ce nouvel environnement !

