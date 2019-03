Il est où le malheur, il est où ?

Mercredi, ce sera la journée internationale du bonheur et je me garderai une p’tite gêne. Je ne parlerai à personne de mon bonheur.

Je regarde les chiffres alarmants concernant ma génération et je vous l’avoue, je suis gênée d’être heureuse.

29 % des étudiants québécois sont en détresse psychologique. Troubles alimentaires, dépression, anxiété : 20 % des jeunes Québécois ont reçu leur diagnostic.

Je ne fais pas partie des 29%. Je peux vous l’écrire noir sur blanc : je suis heureuse. Je ne l’ai pas toujours été mais maintenant je peux écrire que je le suis. Mais le dire haut et fort ? Pas pour l’instant.

Je suis troublée par la souffrance psychologique à laquelle ma génération fait face. Les millénariaux n’ont pas le bonheur facile.

Fruits de malheur

C’est pourtant dans la vingtaine que l’étendue des possibles devrait suffire à nourrir nos neurones de bonheur. Avoir la vie devant soi, avoir tous les choix du monde pour les comment. Comment on veut vivre notre sexualité, notre vie professionnelle, nos loisirs, nos valeurs. Avoir tant de choix et à la fois se sentir si limités dans sa tête. Le bonheur n’est pas un choix, malheureusement.

Mercredi, pour la journée internationale du bonheur et du bien-être, on devrait réfléchir au malheur. À trop vouloir faire semblant qu’il n’existe pas, il finit par prendre racine. Quand on sait que tout ce qui prend racine produit éventuellement les fruits de ses semences, on ressent l’urgence d’exposer au soleil cette réalité.

Je crains dans 20 ans, de vivre dans une société où les piliers seront des quarantenaires en quarantaine, hypothéqués par une épidémie générationnelle : le mal de vivre.

Je souhaite que ma génération puisse voir quelques fruits de bonheur accrochés aux branches de son arbre de vie, afin que l’on soit tous ensemble fiers d’être heureux.