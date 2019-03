La fille de Michael Jackson va bien

Alors que des rapports contradictoires ont émergé tout le week-end concernant une potentielle tentative de suicide de Paris Jackson, cette dernière – qui a démenti avoir attenté à sa vie – s’est montrée tout sourire et en pleine forme dans les rues de Los Angeles ce dimanche. Comme on peut le voir sur les photos publiées par People, la jeune femme est en compagnie de son petit ami et semble aller bien.

Samedi, TMZ a annoncé que la fille du Roi de la Pop avait été admise à l’hôpital après une tentative de suicide. Le site citait des sources «proches de la famille» Jackson. La principale intéressée a démenti dans l’heure, qualifiant les journalistes de la publication de «p*tain de menteurs».

Néanmoins, TMZ a maintenu sa version des faits, citant toujours les mêmes informateurs ainsi que la police de Los Angeles qui leur a affirmé avoir été appelée aux alentours de 7h30 samedi matin dans la zone où réside Paris Jackson pour une tentative de suicide. Le site a ajouté qu’elle était sortie de soin et était revenue chez elle, encadrée par une équipe médicale.

Entertainement Weekly affirme de son côté qu’un représentant des pompiers de Los Angeles leur a confirmé qu’une personne avait bien été emmenée à l’hôpital.

Même son de cloche pour Us Weekly qui cite également un «proche» de la jeune femme. L’informateur évoque «un horrible épisode», ajoutant: «Il semble que tout ce qu’elle gardait enfoui est ressorti».

D’après ces publications, Paris Jackson aurait attenté à sa vie suite aux accusations de pédophilie portées contre son père dans Leaving Neverland. La fille de Michael Jackson avait réagi à ce documentaire en expliquant qu’elle n’avait «rien à ajouter à ce qui a déjà été dit» et que son cousin «Taj fait du très bon travail» pour défendre son père.

La santé mentale de Paris Jackson a déjà fait l’objet de beaucoup d’attention, notamment lorsqu’elle avait fait une tentative de suicide à 15 ans, comme l’avait confirmé sa mère Debbie Rowe à Entertainment Tonight en 2013.