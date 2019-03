La productivité recule au Québec

Le niveau de productivité au Québec n’a jamais été aussi préoccupant. Au cours des quatre dernières années, la croissance de la productivité des entreprises a été pratiquement nulle, révèle une étude de HEC Montréal.

« Non seulement on a frappé le mur, mais on est carrément dedans », signale le chercheur et directeur du Centre de la productivité et de la prospérité (CPP) – Fondation Walter J. Somers de HEC Montréal, Robert Gagné.

Selon ce dernier, il est très troublant de constater que la productivité des entreprises québécoises fait surtout du surplace. Dans son bilan 2018, le CPP note une croissance annuelle moyenne famélique de 0,1 % depuis quatre ans. Photo Agence QMI, PHILIPPE-OLIVIER CONTANT

Résultat : non seulement les Québécois ont fini par être rattrapés par la lente croissance de leur économie, mais ils disposent maintenant du plus faible revenu disponible (28 455 $) par habitant au Canada et dans les pays industrialisés.

Le chercheur de HEC Montréal souligne qu’il y a 20 ans, le Québec se tirait beaucoup mieux d’affaire alors que le revenu disponible moyen des Québécois se retrouvait dans la moyenne canadienne. Ce n’est plus le cas.

Cercle vicieux

Et pour ceux qui aimeraient relativiser la situation en évoquant un coût de la vie plus faible au Québec par rapport à l’Ontario, par exemple, le constat reste le même.

La raison ? Les « riches » Québécois ont tout simplement moins d’argent que leurs vis-à-vis ontariens et non que les « pauvres » sont mieux nantis. Une majorité de ménages québécois dispose ainsi de moins d’argent pour consommer et épargner.

On assiste donc à un cercle vicieux où l’État québécois pour offrir des services à ses citoyens vient chercher davantage d’argent dans les poches des travailleurs. « Notre fiscalité est lourde parce qu’on est pauvre », signale M. Gagné.

Alors que la population du Québec vieillit rapidement et qu’on manque cruellement de nouveaux travailleurs, M. Gagné plaide pour des entreprises qui travaillent mieux.

Les entreprises québécoises sont celles qui investissent le moins en recherche et développement et en machinerie pour augmenter leurs parts de marché et leur productivité.

Main-d’œuvre

Tableaux et chiffres à l’appui, 95 % de la croissance du niveau de vie dans les économies les plus performantes depuis 1981 s’explique par des gains de productivité dans les entreprises.

La qualité de la main-d’œuvre est aussi un facteur préoccupant alors que les jeunes Québécois sont moins nombreux à fréquenter le système d’éducation après 15 ans.

Le nombre de jeunes qui étudient en formation professionnelle demeure très bas tout comme celui des diplômés universitaires.

Favoriser l’éducation, l’innovation et l’investissement privé