La Ville de Québec n’annonce pas clairement ses couleurs sur l'avenir de la cuisine de rue

Après deux étés de projet pilote, la Ville de Québec n’a pas voulu annoncer clairement ses couleurs quant à l’avenir de la cuisine de rue.

«Le projet pilote est terminé. Quand on va revenir, on va revenir avec une réglementation», a indiqué Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif, lundi après-midi, en marge d’un point de presse.

Ni Mme Savard ni le maire Labeaume n’ont voulu dire si Québec pourrait s’inspirer de Montréal où l’activité – en déclin - sera désormais cantonnée aux événements et aux festivals.

Mme Savard a ajouté ne pas encore avoir rencontré les propriétaires de camions de cuisine de rue de Québec. «On va discuter avec eux. C’est sûr que là, il faut s’arrêter sur une réglementation et non continuer un projet pilote (...). On devrait vous revenir rapidement. D’ici la fin de mars, début avril», a-t-elle ajouté.