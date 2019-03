Le déclin libéral

Les libéraux ont un orgueil mêlé de sens commun qui les pousse à éviter de vivre leurs déchirements en public, ce qui les distingue de leurs adversaires péquistes. Ça ne veut pas dire pour autant que leur situation est plus reluisante.

10 %. C’est le taux d’appui chez les électeurs francophones que le dernier sondage Léger confère au Parti libéral du Québec. Encore une petite baisse et on tombe dans les nombres à un chiffre. C’est donc dire qu’en dehors de Montréal, le PLQ forme une force politique moins significative que le PQ et QS.