Le tribunal tranche: ils pourront garder ce chien de type pitbull

Le tribunal a tranché en faveur d’un couple de Sept-Îles qui pourra garder son chien pitbull malgré un règlement qui l’interdit, parce que la Ville a toléré et surtout encouragé l’adoption de ce type de chiens.

Les propriétaires de Ti-Boss, un chien de type pitbull de huit ans, se sont battus quatre ans et ont dépensé quelques milliers de dollars pour ne pas avoir à déménager ou à euthanasier leur animal.

«Me débarrasser de mon chien c’était impossible pour moi. J’étais prêt à déménager pour chien-là», dit Jacob Richard, le propriétaire du chien en question.

La saga a débuté en 2015 lorsque Ti-Boss a été trouvé sans laisse près des locaux de la SPCA de Sept-Îles. Le couple habitait tout près à l’époque. Il n’y a jamais eu de plaintes pour agressivité. On lui a alors demandé à ce que le chien quitte la municipalité. Un règlement de la Ville de Sept-Îles daté de 2005 indiquait que les chiens de ce genre étaient interdits.

Ces derniers se sont battus contre ce règlement, à coup de manifestations et pétitions, jusqu’à ce que la Ville de Sept-Îles entreprenne les démarches légales contre eux, pour qu’ils se débarrassent de Ti-Boss.

Toléré

Entre 2005 à 2015, Sept-Îles tolérait les chiens pourtant interdits. Pire encore, elle en confiait en adoption, par le biais de la SPCA Côte-Nord qu’elle a mandatée pour s’occuper entre autres du Règlement sur les animaux.

«Elle (la Ville) a non seulement toléré, mais en quelque sorte validé et encouragé l’adoption de ce type de chien», souligne la juge de la Cour supérieure Sandra Bouchard, dans une décision rendue le 14 mars dernier.

En 2015, suite à d’autres événements survenus dans la province impliquant des chiens de ce genre, les élus ont exigé plus de rigidité quant à l’application du règlement. Une décision prise quelques années après que Jacob Richard eut immatriculé son chien Ti-Boss.

La juge va plus loin. «La Ville ne peut reprocher aux propriétaires ce que son mandataire a alimenté à certains égards. Cette situation défie le bon sens et mène à des situations clairement déraisonnables ou aberrantes».

Les propriétaires du chien se disent soulagés et heureux que les propriétaires de chiens de races interdites pourront garder leurs animaux s’ils ont été immatriculés entre 2005 et 2015, grâce à leur cause.

«Ç’a été vraiment un gros soulagement, un énorme poids qu’on s’est enlevé de sur les épaules. On avait hâte que le jugement tombe. Je ne comprends pas qu’ils (les élus) aient gaspillé des fonds publics pour ça, c’est aberrant. C’est ridicule pour un chien qui était quand même assez âgé», ajoute Jacob Richard.

La Ville de Sept-Îles réagira en après-midi.