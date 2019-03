Mats Zuccarello se rapproche d’un retour

Opéré pour traiter une fracture au bras le 26 février, Mats Zuccarello devrait accompagner ses coéquipiers des Stars de Dallas lors du prochain périple de quatre matchs.

C’est du moins ce qu’a rapporté l’entraîneur-chef Jim Montgomery, lundi.

«Nous nous attendons à ce que [Tyler] Pitlick [opéré à un poignet] et lui viennent avec nous lors du voyage puisqu’ils progressent en vue d’un retour au jeu», a indiqué le pilote, selon le site officiel de l’équipe.

Zuccarello, qui a subi une fracture en bloquant un tir contre les Blackhawks de Chicago le 24 février alors qu’il disputait un premier match dans l’uniforme des Stars, a recommencé à patiner le 8 mars dernier. L’instructeur croit toutefois qu’il est trop tôt pour envisager un entraînement avec contacts.

Cette saison, Zuccarello a inscrit 12 buts et a totalisé 39 points en 47 parties. Il a été acquis des Rangers de New York en retour de sélections conditionnelles de deuxième tour en 2019 et de troisième tour en 2020.

Pitlick est quant à lui passé sous le bistouri le 5 février. Sa convalescence était initialement évaluée à huit semaines. Il a touché la cible six fois et a amassé 10 points en 43 rencontres cette saison.

Les Stars doivent encore affronter les Panthers de la Floride, l’Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh devant leurs partisans avant de faire une tournée dans l’ouest du Canada. Dès lundi prochain, ils feront escale à Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver.