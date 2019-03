Merci au streaming

LONDON, Ontario | Honni par les uns, tremplin pour les autres : le streaming a joué un rôle clé dans la percée de la musique québécoise au Canada anglais, estiment des artistes de chez nous qui se sont démarqués lors de la remise des prix Juno, en fin de semaine, à London.

« Internet donne la possibilité de découvrir plus de trucs. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts sur les autres choses, que ce soit de la musique francophone ou d’autres genres musicaux », dit Hubert Lenoir, que Le Journal a questionné sur le tapis rouge du gala des Juno, où il était finaliste dans trois catégories, dont celle de l’album de l’année. Photo courtoisie, CARAS/iPhoto

Certes, internet et les plateformes de streaming ne sont pas dans les bonnes grâces de tous. Comme Le Journal le révélait récemment, les nouveaux albums­­­ de Brigitte Boisjoli et Michel Louvain n’apparaîtront sur Spotify et les autres plateformes que trois mois après leur sortie afin de favoriser les ventes physiques.

Mario Pelchat a aussi décrié publiquement les maigres redevances versées par Spotify et qui refusait jusqu’à tout récemment de rendre accessibles les albums qu’il produit.

Liberté

Mais pour les jeunes artistes québécois rencontrés aux Juno, le streaming représente plutôt la liberté.

« On démocratise énormément ce que les gens peuvent écouter. Ce n’est plus seulement ce que les relationnistes de presse ou les radios veulent pousser », observe Camille Poliquin, du duo Milk and Bone, vainqueur du Juno de l’album électronique de l’année.

Photo AFP « Il y a une certaine liberté pour l’auditeur de fouiller. Ça nous a servi peut-être », ajoute Loud, lauréat du Juno de l’album francophone de l’année.

Tout cela fait en sorte que pour une poignée d’artistes québécois, le marché canadien anglophone s’ouvre.

À guichets fermés

La principale bénéficiaire pour le moment est Cœur de pirate, d’ailleurs devenue, avec Loud, ce qu’on croit être la première artiste à chanter en français aux Juno, dimanche soir.

« Je viens de finir une tournée dans le reste du Canada. Tout était à guichets fermés avec des foules de mille personnes. Ce n’est pas rien. Pour un concert principalement en français, ça veut dire que les gens sont intéressés. »