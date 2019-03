Message aux enfants de mon conjoint décédé

J’ai 62 ans et je suis la veuve d’un homme décédé d’un cancer foudroyant il y a à peine six mois. Je le pleure encore, pendant qu’en-dedans de moi gronde une colère sourde contre ses enfants. J’ai connu cet homme alors qu’il avait 72 ans et moi 52. Veuf depuis 5 ans, ses enfants étaient très réfractaires à ce qu’une femme entre dans sa vie, de peur de perdre leur héritage.

Divorcée d’un homme généreux qui avait partagé équitablement les profits de notre entreprise à notre séparation, je n’avais pas besoin de l’argent de ce monsieur. Je l’aimais pour lui, tout simplement. Nos 10 années de vie commune, harmonieuses au demeurant, ont été assombries par l’attitude mesquine de ses trois enfants.

Ligués contre moi, ils ne m’ont rien épargné : Refus d’assister à notre mariage, refus pendant trois ans de voir leur père en ma présence et refus pendant toute notre union que mes deux enfants participent aux réunions de famille. On faisait deux fêtes pour tout : Noël, Nouvel An, Pâques et anniversaire de naissance de leur père. Le mien, on n’en parlait même pas.

Pendant la maladie de leur père qui fut vite décrétée comme finale par le médecin, ils furent aux aguets pour être bien certains d’être là aux moments cruciaux. Ils ne savaient pas alors que j’avais renoncé à tous ses biens, sauf une assurance vie. Et quand ils l’ont appris à la lecture du testament, c’était comme si ça allait de soi. Pas un merci à la veuve généreuse. Juste un OUF de soulagement et un léger dépit pour l’assurance dont j’héritais. Comme ils risquent de se reconnaître, je leur dédie la maxime de ma mère : « Donne du lait aux cochons, ils vont c...r sur ton perron. »

Adieu

Ne vous laissez pas mener par des rancoeurs inutiles qui risquent bêtement d’assombrir dix années de bonheur avec cet homme. Lui vous aimait, et c’est ce qui doit compter.